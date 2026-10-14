Bắt người phụ nữ bị truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan Công an. Ảnh: CAQN

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an xã Quang Minh, TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Thị Thúy (SN 1989, trú tại khu Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh) - đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/9/2025, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, trú tại thôn 7, đặc khu Vân Đồn) và Nguyễn Văn Trường (SN 1989, trú tại thôn Đông Hợp, đặc khu Vân Đồn) góp tiền mua ma túy đá thông qua Thúy. Sau khi mua được ma túy, những đối tượng này cùng sử dụng tại khu vực nghĩa trang thôn Đông Trung, đặc khu Vân Đồn, rồi tiếp tục sử dụng tại nhà Trường.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ vật chứng liên quan. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn và Trường về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngay trong đêm 25/9/2025, sau khi biết Tuấn và Trường bị bắt giữ, Thúy thu dọn đồ đạc cá nhân, bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 10/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Thúy về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian bỏ trốn, Thúy liên tục thay đổi nơi ở tại Nghệ An và Hà Nội. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Quảng Ninh đã rà soát thông tin, xác minh hành trình di chuyển, phối hợp với Công an các địa phương truy tìm.

Ngày 10/10/2026, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Thúy khi đang di chuyển trên đường tỉnh 35, khu đô thị Chi Đông, thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, TP Hà Nội. Thời điểm bị bắt, Thúy đang tìm địa điểm thuê trọ để tiếp tục lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, Thúy đã khai báo về hành vi liên quan đến vụ án và quá trình bỏ trốn.