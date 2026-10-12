Bắt người đàn ông trốn truy nã 32 năm, từng trộm súng tại đồn biên phòng

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với lực lượng công an địa phương bắt giữ tội phạm trốn truy nã nguy hiểm là Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ - nay là tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, Tuấn còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Quyết định truy nã Lương Quốc Tuấn của cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Vụ án đáng chú ý là tháng 10/1989, Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải (tỉnh Khánh Hòa) rồi mang về Quảng Bình cũ bán. Đến ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, (thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), khi bị phát hiện, Tuấn trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188 (nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị), sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, Tuấn còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Tuấn bỏ trốn. Ba ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới cũ ra lệnh truy nã số 04/LTN đối với Lương Quốc Tuấn, sau đó Tuấn bị bắt trở lại.

Lương Quốc Tuấn bị bắt sau hơn 3 thập kỷ trốn truy nã. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngày 27/2/1992, TAND tỉnh Quảng Bình cũ xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn. Ngày 17/1/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũ ra quyết định truy nã đối với Lương Quốc Tuấn.

Sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn vào vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có hai con trai và tạo dựng một cuộc sống mới.

Sau đó, từ một số bất thường liên quan đến thông tin nhân thân của cái tên Lương Xuân Hùng được cơ quan công an chú ý và tập trung vào xác minh, điều tra. Từ những manh mối ban đầu, hướng truy tìm dần được thu hẹp. Từng thông tin được đối chiếu, từng mối quan hệ được làm rõ, từng dấu vết về nhân thân được lần theo. Lớp vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng từng bước bị cơ quan công an bóc tách và xác định Lương Xuân Hùng chính là Lương Quốc Tuấn - người đã trốn truy nã cách đây hơn 30 năm.