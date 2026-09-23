Bắt người đàn ông sát hại hàng xóm cướp vàng rồi dựng hiện trường giả

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã tổ chức điều tra khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng Trần Văn Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 18/9, ông Võ Minh Hữu (SN 1943, thường trú tại xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) đi bán vé số về đến nhà thì phát hiện em gái ruột tên V.T.K.Đ. (SN 1956, ngụ cùng địa chỉ) tử vong trong phòng ngủ, một số nữ trang trên người bà Đ. bị mất. Sự việc được trình báo đến Công an xã Phú Phụng.

Ngay sau khi nhận được tin báo và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an xã Phú Phụng xác minh, làm rõ, xác định đối tượng nghi vấn liên quan là Trần Văn Ngân (SN 1965, thường trú tại xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long), là hàng xóm thường lui tới giúp bà Đ. xịt thuốc cho vườn trái cây nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng Ngân quanh co trốn tránh. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Ngân đã cúi đầu thừa nhận.

Qua làm việc bước đầu, Trần Văn Ngân khai nhận vào khoảng 4h sáng ngày 18/9, đối tượng đến nhà bà Đ. để gặp hỏi mượn 2 chỉ vàng; bà Đ. nói không có vàng cho mượn nên đối tượng đi bộ đến vườn sầu riêng phía sau nhà bà Đ. ngồi đợi. Đến khoảng hơn 7h30 cùng ngày, khi thấy ông Hữu rời khỏi nhà đi bán vé số, đối tượng quay lại nhà bóp cổ cho đến khi bà Đ. bất tỉnh. Đối tượng tháo lấy sợi dây chuyền vàng 18K, sau đó đặt bà Đ. trên giường như tư thế nằm ngủ. Sau đó, Ngân tiếp tục dùng kéo cắt lấy 3 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 24K của bà Đ. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sáng 19/9, đối tượng đến phường Trà Vinh bán toàn bộ số vàng, chiếm đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng.

Chỉ trong vòng chưa đến 48 giờ sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã đấu tranh làm rõ thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.