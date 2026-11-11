Bắt người đàn ông định tuồn ra thị trường hơn 4.100 bao thuốc lá lậu dịp Tết 2027

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Nam (SN 1978, trú tại phường Hương An, TP Huế) về hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Đối tượng Trần Văn Nam (áo đen).

Trước đó, vào lúc 18h 40 phút ngày 2/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Hương An phát hiện Trần Văn Nam điều khiển xe mô tô, phía sau chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong những thùng này có 1.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu tại nhà đối tượng Trần Văn Nam.

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Trần Văn Nam, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tổng số tang vật thu giữ là 4.120 bao thuốc lá nhập lậu.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Nam khai nhận, số thuốc lá này do đối tượng mua từ những người đi xe khách không rõ nhân thân, lai lịch rồi đem về nhà cất giấu, mục đích bán lại cho các quán tạp hóa trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2027 để kiếm lời.