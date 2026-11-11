Bắt người đàn ông dâm ô nhiều nữ sinh ở Quảng Ninh

Đối tượng Bùi Ngọc Thành. Ảnh: CACC

Ngày 10/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (SN 1988, trú tại phường Uông Bí, TP Quảng Ninh) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND khu vực 2 - Quảng Ninh phê chuẩn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/11/2026, Thành điều khiển xe máy đi vào một ngõ nhỏ ở khu Bí Trung, phường Yên Tử. Thấy hai nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với em L.T.M (SN 2012).

Trước tình huống nguy hiểm, em M. bình tĩnh túm áo giữ đối tượng, đồng thời hô hoán để người dân xung quanh kịp thời khống chế Thành cùng phương tiện và báo Công an phường Yên Tử.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an phường Yên Tử xác định Thành còn thực hiện 2 vụ dâm ô khác. Cụ thể, vào tháng 9/2025, đối tượng có hành vi dâm ô với em P.T.T.C (SN 2013); ngày 29/10/2026, tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với em P.N.L (SN 2013). Cả hai vụ việc đều xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý Bùi Ngọc Thành về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Công an phường Yên Tử đã biểu dương tinh thần dũng cảm, bình tĩnh của em L.T.M khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, chủ động giữ đối tượng và hô hoán để mọi người hỗ trợ.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường cần thường xuyên giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; nhắc nhở các em hạn chế đi một mình ở nơi vắng vẻ, biết tìm cách phản kháng và kêu cứu khi gặp tình huống nguy hiểm.

Người dân cần tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại trẻ em.