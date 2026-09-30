Bắt người đàn ông dâm ô 2 bé gái đi chơi Trung thu

Đối tượng T.V.C tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam T.V.C (SN 1987, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu, tối 25/9, T.V.C phát hiện các cháu nhỏ đang vui chơi Trung thu. Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, T.V.C tiếp cận các cháu L.V.K (SN 2013) và L.N.M (SN 2012), sau đó thực hiện hành vi dâm ô.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.C về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các gia đình, nhà trường và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em; trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và tự bảo vệ bản thân.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.