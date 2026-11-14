Bắt người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tại cầu Kim Ngưu S4. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 ngày 6/11/2026, anh N.T.V. (SN 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội), điều khiển ô tô taxi lưu thông theo hướng Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung. Khi đến khu vực cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy, xe taxi xảy ra va chạm với một người đi đường.

Thời điểm này, Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cho rằng tài xế taxi không xuống xe để giải quyết sự việc, Long đã điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó dựng xe, tiến đến cửa xe và có lời lẽ chửi bới, thách thức tài xế.

Khi anh V. sử dụng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc, Long bất ngờ tiến sát cửa xe, dùng tay phải đấm liên tiếp hai cái vào vùng mặt tài xế rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngày 12/11, đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Tuy đã tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan.

Ngày 13/11, lực lượng công an mời anh V. và Trịnh Trọng Long đến trụ sở làm việc. Tại đây, Long khai nhận hành vi phù hợp với nội dung sự việc được xác minh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trịnh Trọng Long để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.