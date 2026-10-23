Bắt ngư dân sát hại đồng nghiệp trên tàu cá ở An Giang

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Đúng (SN 1988, ngụ phường Rạch Giá) về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra xác định, Đúng làm thuê trên tàu đánh cá nhiều năm. Khoảng tháng 9/2026, bị can làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-984XX-TS do anh P.V.L làm thuyền trưởng. Trên tàu còn có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T.

Bị can Huỳnh Văn Đúng. (Ảnh: Hải Anh)

Trưa ngày 10/10, tàu đang đánh bắt hải sản thì Đúng và anh A.V.T. xảy ra mâu thuẫn về việc bị can nghi đồng nghiệp ném dụng cụ câu mực xuống biển. Hai bên cự cãi dẫn đến xô xát, T. bất ngờ cầm tô ném vào trán Đúng.

Do bực tức, Đúng đã lấy dao đâm vào người T. rồi lên cabin ngủ. Nạn nhân được mọi người trên tàu băng bó vết thương nhưng do ngoài biển không có dụng cụ y tế, không được cấp cứu kịp thời nên anh T. tử vong sau đó vài giờ.

Sau khi đưa bị can và thi thể nạn nhân vào đất liền, thuyền trưởng tàu cá đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận thấy hành vi sai phạm của mình, Đúng cũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đầu thú.