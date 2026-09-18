Bất ngờ với vẻ đẹp U60 của mẹ đẻ MC Mai Ngọc, bà hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Ngôi sao dẫn nguồn từ trang cá nhân của MC Mai Ngọc, trong đó cô khoe mẹ gần 60 tuổi vẫn trẻ đẹp, sành điệu. MC nói từ khi sinh con trai, cô càng hiểu và thương mẹ, muốn dành cho bà nhiều thời gian hơn.

Mai Ngọc và mẹ đẻ là bà Xuân diện đầm trắng ton sur ton khoe sắc vóc tuổi U40 và U60.

Thông tin trên Báo Tri Thức & Cuộc sống cho hay: Ngay dưới bài đăng nhiều người trầm trồ ngoại hình trẻ trung, gương mặt phúc hậu của mẹ MC Mai Ngọc: “Không chỉ con gái xinh, mà mẹ cũng đẹp mặn mà quá"; "Giờ thì hiểu vì sao Mai Ngọc lại ‘đẹp chuẩn quý cô Hà Nội’ thế này; "Đúng là nhan sắc di truyền, từ mẹ đến con đều cuốn hút";...

Rất hiếm khi lộ diện không gian sống, nhưng trong những hình ảnh Mai Ngọc về thăm nhà đẻ, căn nhà của mẹ đẻ MC Mai Ngọc xuất hiện vài góc nhà. Không gian bên trong ngôi nhà bố mẹ cô ở lại mang phong cách gần gũi với tông màu gỗ nâu ấm áp.

Nổi bật với bộ bàn ghế gỗ kiểu cổ được chạm khắc cầu kỳ, phòng khách toát lên vẻ trang nhã và hoài cổ.

Các bức tranh đá quý và họa tiết xưa được bày trí khéo léo, tạo không gian gợi nhớ về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Khu vực thờ cúng được đặt ở vị trí trang trọng với các món đồ gốm cổ, tượng đồng, bình hoa đào... Mọi chi tiết đều mang đậm dấu ấn tâm linh, thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên.

Không gian bếp nhà đẻ của MC Mai Ngọc mang phong cách gần gũi với tông màu gỗ nâu. Khu vực bàn ăn nhìn ra sân vườn, được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Các vật dụng trong bếp không quá cầu kỳ. Đây là nơi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, gợi lên không khí sum họp thân thuộc.

Từ những bức bình phong, lồng đèn cổ đến đèn chùm hiện đại, không gian nhà đẻ của MC Mai Ngọc thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa nét đẹp xưa và nay. Căn nhà không chỉ là nơi ở, mà còn chứa đựng tình cảm gia đình và sự lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Đại gia đình Mai Ngọc có không ít người giàu có, thành công. Nữ MC chia sẻ hình ảnh quây quần bên bà, bố mẹ và người thân trong một căn phòng khách rất rộng, được trang trí đầy nghệ thuật. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mở, phòng khách kết nối trực tiếp với khu vực ăn uống và bếp, tiện dụng và phù hợp cho các hoạt động gắn kết gia đình.