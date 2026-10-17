Bất ngờ với thí sinh Hoa hậu Việt Nam viết thư pháp, biểu diễn 'Cô Đôi thượng ngàn'

Thí sinh Mai Thị Yến Nhi mở đầu Thử thách Tài năng và Nghệ thuật vào tối 16/10 bằng màn múa quạt điêu luyện. Thử thách này không làm khó người đẹp Thái Nguyên vì cô có kinh nghiệm hơn 4 năm làm vũ công. Yến Nhi chia sẻ theo quan điểm của riêng cô, ước mơ không tỏa sáng, mà người thực hiện ước mơ mới tỏa sáng. Cô chứng minh điều đó bằng những chuyển động uyển chuyển, cùng thần thái thu hút trên sân khấu thi tài năng. Thông qua tiết mục, Yến Nhi muốn truyền đi thông điệp: "Mỗi người hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình".

Nguyễn Thị Thúy Linh thể hiện khả năng kể chuyện trên sân khấu. Thông qua câu chuyện về cha và con trai, cô gái đến từ Hà Nội muốn khẳng định vật chất không phải tất cả, việc trao đi yêu thương mới mang đến hạnh phúc đích thực.

Đinh Hoàng Gia Linh biểu diễn ca khúc Việt Nam thịnh vượng sáng ngời của Buitruonglinh. Dù hơi hồi hộp, cô vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục trong sự cổ vũ từ người xem trong hội trường. Thí sinh ở TP Hồ Chí Minh cho biết chọn áo dài và bài hát mang chủ đề quê hương để truyền tải lòng tự hào dân tộc. Cô tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển phồn vinh và những người trẻ như các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ góp phần viết lên những trang tươi đẹp cho tương lai đất nước.

Vũ Hồng Hạnh hát Phố không em của Thái Đinh.

Người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo gây ấn tượng bởi giọng hát trầm khàn đặc biệt.

Trong khi đa phần người đẹp xuất hiện với vẻ nữ tính, mềm mại, Nguyễn Thị Kim Châu lại cho thấy khía cạnh mạnh mẽ bằng màn đánh quyền và múa côn điêu luyện. Kim Châu cho biết học Taekwondo từ năm lớp 6, từng góp mặt trong đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp của TP Hồ Chí Minh và đạt nhiều huy chương cấp thành phố, trong đó có cả huy chương vàng.

Nguyễn Yến Trang cũng chọn ca hát trong phần thi tài năng, nhưng khác biệt hơn với ca khúc quốc tế - Flashlight của nữ ca sĩ Jessie J. Yến Trang chia sẻ đứng biểu diễn trước đám đông khiến cô có chút run nên không thể hiện tốt như mong đợi.

Trần Xuân Khánh Linh hát và múa ca khúc Cô Đôi thượng ngàn bản biến tấu. Cựu thủ khoa đại học gốc Gia Lai cho biết từng biểu diễn tiết mục trước hơn 2.000 người nhưng vẫn thấy lo lắng khi bước vào phần thi tài năng. Vì không có đạo cụ, cô mượn quạt của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam để vừa múa vừa hát cho tiết mục đỡ đơn điệu.

Đinh Diệu Anh mang đến sân khấu không khí sôi động hơn với sexy dance trên nền nhạc Không ai khác ngoài em. Những bước nhảy mạnh mẽ, quyến rũ cho thấy cô gái đến từ Hà Nội có thời gian dài theo đuổi bộ môn này.

Đặng Thị Ngọc Lan giúp phần thi tài năng thêm phong phú với tiết mục viết thư pháp. Trên nền nhạc Thư pháp của Nguyễn Duy Hùng, người đẹp Hà thành múa bút ra chữ "Sắc". Ngọc Lan chia sẻ tác phẩm của cô lấy cảm hứng từ trụ cột "Nhan sắc" mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đề cao. Đối với nữ sinh sinh năm 2007, sắc không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là sự sắc sảo trong tâm hồn.

Lê Phương Nghi cho thấy vẻ mềm mại, dịu dàng khi mặc áo dài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Hoa khôi Đại học Ngoại thương chia sẻ muốn thông qua tiết mục thể hiện tình yêu quê hương đất nước, cũng như gắn kết mọi người từ tất cả vùng miền Việt Nam.

Bên cạnh Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam còn tổ chức Thử thách Xử lý tình huống. Các cô gái tiến hành bốc thăm chủ đề liên quan đến khủng hoảng truyền thông, đưa ra phương án giải quyết và thuyết trình trước đám đông. Đây là hai trong chuỗi hoạt động nhằm chọn ra gương mặt xứng đáng với vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.