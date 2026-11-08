Bất ngờ với thay đổi cơ thể khi ăn cá 2 lần mỗi tuần trong 6 tháng

Chuyên gia dinh dưỡng Thái Chính Lượng chia sẻ trên trang cá nhân, ông duy trì xét nghiệm máu định kỳ 6 tháng một lần để kiểm tra đường huyết, HbA1c và các chỉ số mỡ máu.

Trong lần xét nghiệm cách đây khoảng nửa năm, ông phát hiện triglyceride ở mức 137 mg/dL. Dù chỉ số này vẫn nằm trong giới hạn bình thường (dưới 150 mg/dL) nhưng đã gần chạm ngưỡng trên khiến ông quyết định bổ sung cá vào thực đơn thường xuyên.

Ăn luân phiên 3 loại cá giàu omega-3

Theo China Times, chuyên gia Thái lựa chọn những loại cá giàu EPA và DHA, trong đó cá hồi là thực phẩm được ông ăn nhiều nhất, tiếp đến là cá thu đao và cá thu.

Ông cho biết, khi thấy cửa hàng bán cá hồi nướng, ông thường ưu tiên lựa chọn món này. Cá thu đao có giá cả phải chăng, sau khi nướng cũng rất ngon. Trong khi đó, cá thu được bán phổ biến tại các cửa hàng cơm hộp, thuận tiện để bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

Mỗi lần, ông ăn khoảng 150g cá, tương đương một miếng cá hồi có kích thước bằng lòng bàn tay. Ông duy trì thói quen ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Sau 6 tháng, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số triglyceride của ông giảm từ 137 mg/dL xuống còn 65 mg/dL, tương đương mức giảm 52%.

Ăn đa dạng các loại cá tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Lý giải nguyên nhân

Chuyên gia Thái nhận định, kết quả trên có thể liên quan đến tác dụng của EPA và DHA trong cá. Hai axit béo trên có khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa chất béo ở gan, từ đó làm giảm lượng triglyceride được sản xuất.

Theo ông, gan vốn có chức năng tạo ra triglyceride, sau đó vận chuyển chất béo này đến các bộ phận khác nhau của cơ thể thông qua lipoprotein. EPA và DHA có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo tại gan, giảm sản xuất triglyceride. Các nghiên cứu lâm sàng cũng cho thấy, việc bổ sung đủ lượng EPA và DHA trong thời gian dài có thể hỗ trợ giảm chỉ số triglyceride tăng cao.

Chuyên gia Thái cảnh báo, tình trạng triglyceride tăng cao kéo dài thường đi kèm với kháng insulin, có thể làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, xơ vữa động mạch vành, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Vốn được đào tạo về dinh dưỡng, ông đã biết việc ăn cá biển sâu có lợi cho quá trình cải thiện chỉ số triglyceride. Tuy nhiên, ông không ngờ kết quả thực tế sau khi duy trì thói quen này lại tích cực đến vậy.

Theo chuyên gia Thái, những người không có thời gian rán cá có thể chuyển sang hấp. Thỉnh thoảng, bổ sung viên dầu cá cũng là một lựa chọn.

Ông khuyến nghị mọi người nên đặt mục tiêu ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần, coi đây là một chỉ tiêu quan trọng trong chế độ ăn uống hằng ngày. Việc duy trì thói quen này có thể giúp mọi người có cơ hội cải thiện sức khỏe sau 6 tháng.