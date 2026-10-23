Bất ngờ với những khoản lãi tăng phi mã trong mùa báo cáo quý 3/2026

Mùa báo cáo tài chính quý 3/2026 ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận đột biến, thậm chí gấp hàng chục, hàng trăm lần so với cùng kỳ. Đà tăng trải rộng từ bất động sản, chứng khoán, ngân hàng đến năng lượng, với động lực đến từ cả hoạt động kinh doanh cốt lõi lẫn những khoản thu mang tính thời điểm.

Tại nhóm bất động sản, Công ty Cổ phần SJ Group (mã chứng khoán: SJS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt khoảng 1.265 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt khoảng 4 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê, lợi nhuận trước thuế tăng tới 32.099%, tương đương hơn 320 lần. Giải trình về kết quả này, SJ Group cho biết lợi nhuận sau thuế tăng mạnh do tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh trong quý 3/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SJ Group đạt 2.543 tỷ đồng, tăng 586% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 713%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 720%.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 185% so với mức 428 tỷ đồng cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ việc gia tăng ghi nhận doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Tuy nhiên, kết quả lũy kế của Kinh Bắc kém tích cực hơn so với mức tăng trưởng trong quý gần nhất. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 5.112 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23%.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã chứng khoán: UDJ) cũng ghi nhận sự trở lại đáng chú ý sau hai quý gần như không có doanh thu. Trong quý 3/2026, doanh nghiệp đạt 86 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, gần như toàn bộ đến từ hoạt động bán bất động sản. Lợi nhuận gộp đạt gần 36 tỷ đồng, gấp 9,6 lần; biên lợi nhuận gộp tăng từ 22% lên 41%.

Lợi nhuận sau thuế của Becamex UDJ đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng 1.332% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 14 năm qua. Doanh nghiệp cho biết đã chuyển nhượng, ghi nhận doanh thu đối với 19 căn nhà tại dự án Green City Bình Dương, so với 2 căn trong cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần đạt 86 tỷ đồng, lợi nhuận gần 21 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 1.437% so với cùng kỳ.

Đối với nhóm ngành chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS, mã chứng khoán: ABW) trở thành một trong những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật. Doanh thu hoạt động quý 3 vượt 497 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 315 tỷ đồng, gấp 6,8 lần quý 3/2025.

Động lực chính đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 411 tỷ đồng, cao gấp gần 20 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính FVTPL vượt 267 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của ABS đạt hơn 941 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế vượt 602 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 496 tỷ đồng, lần lượt gấp 4,6 lần và 4,7 lần cùng kỳ. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 600 tỷ đồng, ABS đã vượt mục tiêu chỉ sau 9 tháng.

Cùng ngành, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng, đều cao hơn 3 lần so với quý 3/2025.

Sau 9 tháng, doanh thu hoạt động của HDS đạt 3.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng. Kết quả này giúp HDS vượt xa mức lợi nhuận 1.314 tỷ đồng của cả năm 2025, đồng thời hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Ở nhóm ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương lợi nhuận cả năm 2025, giúp ngân hàng hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch năm 2026.

Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 21,3%, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp thiết lập kỷ lục lợi nhuận. Ngân hàng mẹ đóng góp hơn 25.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, tăng gần 48%, chủ yếu nhờ mở rộng tín dụng và gia tăng nguồn thu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng gia nhập nhóm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng trong một quý. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3 đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt 28.915 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 23,7%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23.014 tỷ đồng, tăng 21,3%. Kết quả được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và chi phí dự phòng giảm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) cũng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý 3. Thu nhập lãi thuần đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.285 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.301 tỷ đồng, tăng 87%, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng và tương đương 96% kế hoạch năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) ghi nhận hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm và hơn 95% mục tiêu tăng trưởng quy mô.

Trong lĩnh vực năng lượng, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D, mã chứng khoán: PGD) báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 331 tỷ đồng, tăng 257% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt 361 tỷ đồng, tăng 110%.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc khi doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 2.807 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 524 tỷ đồng, tăng 119%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 419 tỷ đồng, tăng 95%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất điện. Doanh thu bán điện tăng gần 879 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ tăng khoảng 594 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên gần 490 tỷ đồng, tăng 139%. Bên cạnh đó, chi phí khấu hao tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm giảm còn khoảng 115 tỷ đồng, so với gần 516 tỷ đồng cùng kỳ, tương đương mức giảm khoảng 77,7%.

Doanh thu tài chính quý 3 của NT2 đạt hơn 92 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên, động lực chính thúc đẩy lợi nhuận vẫn đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh điện. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ và bằng hơn 211% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là khoảng 430 tỷ đồng.

Ở nhóm vật liệu và công nghiệp, Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất (mã chứng khoán: TNS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 khoảng 12 tỷ đồng, tăng 825% so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán: SRC) đạt lợi nhuận khoảng 26 tỷ đồng, tăng 209%. Trong khi Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên (mã chứng khoán: TMG) lãi trước thuế khoảng 84 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với mức 21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (mã chứng khoán: BSL) đạt 38 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 176%; Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) đạt 51 tỷ đồng, tăng 1.721%; còn Công ty Cổ phần Gas Shipping (mã chứng khoán: GSP) ghi nhận lợi nhuận 11 tỷ đồng, tăng 212%.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy lợi nhuận tăng đột biến không chỉ xuất hiện ở một nhóm ngành riêng lẻ. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt đáng kể, từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, ghi nhận doanh thu dự án đến khoản lãi từ đầu tư tài chính. Đây cũng là yếu tố cần được xem xét khi đánh giá khả năng duy trì đà tăng trưởng trong những quý tiếp theo.