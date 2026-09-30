Bất ngờ với những công dụng ít ai biết đến của bã cà phê trong đời sống hàng ngày

Sau khi pha một tách cà phê, nhiều người có thói quen đổ ngay phần bã vào thùng rác. Tuy nhiên, phần nguyên liệu tưởng chừng hết giá trị này vẫn có những công dụng nhất định trong đời sống hàng ngày. Dưới đây là một số lợi ích của bã cà phê trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng biết.

Hỗ trợ giảm mùi trong không gian nhỏ

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của bã cà phê khô đó là hỗ trợ khử mùi trong tủ lạnh, tủ giày. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho bã cà phê vào hộp nhỏ có nắp đục lỗ hoặc túi vải thoáng rồi đặt ở góc tủ lạnh, góc tủ giày và chỉ sau khoảng một thời gian bạn sẽ thấy tủ lạnh không còn mùi hôi, tủ giày không còn mùi khó chịu.

Lưu ý, bạn nên kiểm tra và thay mới khi thấy bã cà phê bị ẩm hoặc có dấu hiệu ẩm mốc.

Một trong những công dụng phổ biến nhất của bã cà phê đó là khả năng khử mùi. Ảnh minh họa

Giúp cọ rửa một số đồ dùng trong nhà bếp

Kết cấu dạng hạt của bã cà phê có khả năng tạo ma sát, giúp hỗ trợ loại bỏ cặn thức ăn bám trên một số dụng cụ nấu nướng. Bạn chỉ cần cho một lượng nhỏ bã cà phê lên miếng bọt biển, tiếp đó chà nhẹ vào vùng cần làm sạch rồi rửa lại bằng nước rửa chén. Đối với vỉ nướng, bạn cũng có thể sử dụng bã cà phê khi cọ rửa để làm sạch các mảng bám.

Mặc dù bã cà phê có khả năng làm sạch một số đồ dùng trong nhà bếp, nhưng trước khi áp dụng mẹo làm sạch này, bạn hãy xem chất liệu của đồ dùng đó. Bạn không nên dùng bã cà phê để làm sạch bề mặt chống dính, dễ trầy hoặc vật liệu dễ bị ngấm màu. Ngoài ra, sau khi cọ bạn hãy thu gom bã vào thùng rác, hạn chế để trôi xuống cống thoát nước vì có thể gây tắc nghẽn.

Có thể dùng để làm phân bón

Bạn cũng có thể sử dụng bã cà phê để làm phân bón cho cây. Ảnh minh họa

Trong bã cà phê có chứa các chất như nitơ, kali, magie và phốt pho, đây đều là những chất dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển của cây cối. Bạn có thể rải trực tiếp bã cà phê xung quanh gốc cây hoặc trộn bã cà phê với phân hữu cơ để bón cho cây. Bên cạnh đó mùi thơm và caffeine, diterpene trong bã cà phê có thể giúp xua đuổi các loại côn trùng như kiến, gián, muỗi, ốc sên,...

Làm mờ vết xước nhỏ trên đồ gỗ tối màu

Để làm mờ những vết xước nhỏ trên đồ gỗ tối màu bằng bã cà phê, đầu tiên bạn chỉ cần trộn một ít bã với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp đó, dùng tăm bông thấm bã cà phê rồi chấm nhẹ lên vết xước, để vài phút rồi lau sạch bằng khăn mềm.

Đối với bã cà phê chưa sử dụng đến, bạn hãy phơi khô cất vào hộp kín để dùng dần. Ảnh minh họa

Trước khi thực hiện, bạn nên thử ở vị trí khuất để kiểm tra màu sắc và phản ứng của lớp phủ. Bên cạnh đó hãy tránh chà mạnh hoặc áp dụng trên đồ gỗ sáng màu vì có thể gây loang màu, ảnh hưởng đến vẻ ngoài của đồ dùng.

Làm khô và bảo quản đúng cách

Nếu có bã cà phê nhưng chưa sử dụng ngay, bạn hãy trải bã thành một lớp mỏng lên khay sạch, phơi khô hoàn toàn sau đó mới cất vào hộp kín rồi để ở nơi khô thoáng. Tránh cất bã cà phê vào hộp khi còn ẩm vì có thể khiến nấm mốc phát triển.