Bất ngờ với mối lương duyên của Quang Hùng MasterD - Dương Domic - CODY Nam Võ

Nhiều khán giả phát hiện Dương Domic, Quang Hùng MasterD và CODY Nam Võ có mối quan hệ thân thiết từ lâu, thậm chí trước khi cả ba có danh tiếng bùng nổ như hiện tại. Bài đăng trên TikTok so sánh khung hình của các Anh Trai này hiện tại, cùng thời điểm tham gia chung chương trình Lớp Học Hoàn Mỹ khiến ai nấy vô cùng thích thú.

Khung hình chung của Quang Hùng MasterD, Dương Domic và CODY Nam Võ ở 2 thời điểm khác nhau.

Trở về thời điểm năm 2018 - 2019, Quang Hùng MasterD và CODY Nam Võ đã quen biết nhau. Cả hai đều là thành viên nằm trong dàn nghệ sĩ chủ chốt của Lớp Học Hoàn Mỹ, từ đó được khán giả để ý hơn.

Quang Hùng MasterD và CODY Nam Võ trong chương trình Lớp Học Hoàn Mỹ.

Đến năm 2021, Quang Hùng MasterD đã có cơ hội hợp tác với tân binh Dương Domic trong ca khúc Candy, cũng như cùng tham gia chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Đến năm 2022, Dương Domic tham gia với vai trò khách mời trong một tập của Lớp Học Hoàn Mỹ, từ đó tạo nên khung hình "hiếm thấy" như trên cùng Cody Nam Võ và Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD tham gia đồng sáng tác bài hát "Candy".

Dương Domic tham gia Lớp Học Hoàn Mỹ. Nguồn: Lớp Học Hoàn Mỹ Official.

Dù có những ngã rẽ sự nghiệp khác nhau, cả ba đều có điểm chung là tìm thấy bước đệm danh tiếng quan trọng khi tham gia Vũ trụ "Say Hi". Cả Quang Hùng MasterD và Dương Domic nhận được tình cảm của đông đảo khán giả, vươn lên trở thành những ngôi sao mới "đắt show" hàng đầu hiện nay sau Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên.

Còn với CODY Nam Võ, anh cũng khẳng định được tên tuổi sau Anh Trai "Say Hi" mùa 2 và Tinh Hà "Say Hi". Trong năm nay, thành viên UNI5 còn có dự án phim trăm tỷ đóng chính ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Vì vậy, năm 2026 có thể xem là cột mốc thành công tiếp theo của cả ba, đặc biệt sau khi rời Tinh Hà "Say Hi" với thành tích ấn tượng.