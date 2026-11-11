Bất ngờ với bức thư xúc động Tổng thống Trump gửi ông Biden 5 năm trước

Trong cuốn hồi ký mới mang tên “Hãy hứa với tôi, nước Mỹ”, ông Joe Biden công bố toàn văn bức thư này. Theo New York Times, bức thư gốc được đề ngày 20/1/2021 và đặt trong phong bì ghi dòng chữ “Gửi ‘46’”, ám chỉ ông Biden là Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Bức thư được viết trên giấy tiêu đề của Nhà Trắng bằng bút Sharpie màu đen quen thuộc của ông Trump. Nội dung văn bản gây chú ý bởi sự tương phản rõ rệt với những phát ngôn công khai trước đó của ông Trump về ông Biden cũng như cuộc bầu cử năm 2020. Trong thư, ông Trump không đưa ra lời chỉ trích nào nhằm vào người kế nhiệm cũng như không đề cập đến những cáo buộc về tính hợp pháp của kết quả bầu cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: NYTIMES)

“Joe thân mến,

Mỗi ngày được làm việc tại Phòng Bầu dục là một đặc ân vô cùng lớn lao. Lịch sử dường như hiện diện trong từng bức tường, pho tượng, bức tranh tuyệt đẹp và mọi góc nhỏ của không gian đặc biệt này. Mỗi cầu thang, hành lang hay cánh cửa đều mở ra những không gian mới, gợi nhắc những ký ức và dấu mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử hào hùng của nước Mỹ.

Tôi hy vọng mỗi ngày ông đều dành thời gian suy ngẫm về vị trí mình đang nắm giữ cũng như những người từng đi trước, những nhân vật kiệt xuất đã góp phần định hình lịch sử nhân loại. Giờ đây, ông có cơ hội tự quyết định vị trí của mình trong lịch sử và tôi tin rằng ông sẽ luôn thành thật với bản thân cũng như người dân Mỹ”, bức thư có đoạn.

Ông Trump cũng viết những dòng đầy suy ngẫm về quãng thời gian làm việc tại Nhà Trắng, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Biden “sẽ trung thực với chính mình và người dân Mỹ”.

“Nhiều vị Tổng thống lên nắm quyền rồi rời khỏi cương vị, nhưng họ chỉ đơn giản điều hành đất nước với tư cách là thành viên đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ. Phần lớn trong số họ không thể làm thay đổi lịch sử mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó. Tôi tin điều đó sẽ không xảy ra với ông, bởi tôi biết ông yêu quý người dân Mỹ đến nhường nào”, ông Trump viết.

Đồng thời, ông Trump cho rằng ông Biden không chỉ phải gánh vác di sản của quá khứ mà còn mang trên vai những hy vọng và ước mơ của cả một dân tộc. Trách nhiệm nặng nề ấy luôn hiện hữu và là nền tảng chi phối mọi quyết định mà ông Biden đưa ra.

“Sức mạnh và nguồn năng lượng lớn nhất của ông bắt nguồn từ nhận thức rằng hàng triệu, hàng triệu người đang đặt kỳ vọng vào mình. Chính những tham vọng và khát vọng của họ đưa ông đến vị trí này, trong khi rất nhiều người đang gửi gắm niềm tin vào thành công của ông”, ông Trump gửi gắm lời nhắn đến ông Biden.

Trong cuốn sách dự kiến phát hành ngày 17/11, ông Biden nhận xét “cứ như thể có 2 Donald Trump khác nhau”. Cựu Tổng thống cho rằng ông Trump “gây bất ổn sâu sắc cho nền dân chủ của chúng ta” và không tạo điều kiện để diễn ra cuộc gặp chuyển giao quyền lực theo thông lệ giữa 2 Tổng thống.

“Thế nhưng, ông ấy đã ở đó với những lời chúc tốt đẹp nhất được thể hiện bằng ngôn từ ấm áp, tựa như xuất phát từ một người bạn lâu năm”, ông Biden viết.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Trump liên tục đưa ra những lời công kích nhằm vào đối thủ ông Biden. Ông gọi ông Biden là “ứng cử viên tồi tệ nhất” trong lịch sử nước Mỹ, cảnh báo chiến thắng của ông Biden có thể dẫn đến bạo lực tại nhiều thành phố trên khắp đất nước, đồng thời nghi ngờ năng lực trí tuệ và cáo buộc ông tham nhũng.

Sau khi ông Biden giành chiến thắng, ông Trump không chấp nhận kết quả bầu cử và những phản đối này lên đến đỉnh điểm trong vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021. Sau đó, ông cũng từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

(Nguồn: NYTIMES)