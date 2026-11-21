Chuyến bay 9G200 của Sun PhuQuoc Airways (SPA) từ thủ đô Matxcơva của Nga đưa 247 du khách nước này hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ngày 14/11.

Đà Nẵng - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ biển dịp "Twixmas" 2026

"Sau sự gấp rút của tháng 12, nhiều người có lẽ cần một kỳ nghỉ yên tĩnh trước khi bắt đầu thực hiện các lịch trình năm mới. Hãy tránh đám đông và tận hưởng một kỳ nghỉ thư giãn, sảng khoái với danh sách tổng hợp những điểm đến lý tưởng để phục hồi sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ, được nêu dưới đây" - các chuyên gia chia sẻ trên trang web của nhà xuất bản cẩm nang du lịch nổi tiếng Lonely Planet (Australia) cuối tháng 10.

Theo đó, trong "10 địa điểm du lịch tuyệt nhất giữa Giáng sinh và đêm Giao thừa" (10 Best Places to Travel Between Christmas and New Year's Eve) 2026, có một đại diện châu Á là thành phố biển Đà Nẵng của Việt Nam đang thu hút nhiều khách du lịch "xứ lạnh" hướng tới.

Đà Nẵng được xếp thứ 4 trong danh sách này, với định vị "là nơi lý tưởng cho những bãi biển thành phố yên tĩnh và các Di sản UNESCO". Đồng thời Đà Nẵng cũng hiện diện trong bình chọn "Những điểm đến tuyệt nhất năm 2027" của Lonely Planet.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam đã đón 7,73 triệu lượt khách du lịch quốc tế - tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Các hoạt động trên bãi biển Đà Nẵng, Việt Nam bắt đầu nhộn nhịp từ lúc bình minh. Ảnh: Báo Thanh Niên

Các chuyên gia nhấn mạnh: Nằm giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ biển dịp "Twixmas". Nơi đây thu hút khách du lịch bởi những vẻ đẹp thiên nhiên như cảnh quan núi non kỳ vĩ, những bãi biển tuyệt đẹp ngay trong nội thành và không khí thư thái. Với ba di sản UNESCO nằm cách đó không xa, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Trong các điểm tham quan hàng đầu của Đà Nẵng phải kể tới Sun World Ba Na Hills - một công viên giải trí độc đáo tái hiện và phối lại các di tích châu Âu; bán đảo Sơn Trà, nơi có chùa Linh Ứng với tượng Phật Bà cao 67m; bãi biển Mỹ Khê tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố.

Ẩm thực Đà Nẵng hấp dẫn với mì Quảng, bánh xèo, hải sản tươi ngon có giá cả phải chăng. Về nơi lưu trú, Đà Nẵng được mệnh danh là "Thành phố của những cây cầu", với những khách sạn có tầm nhìn ngoạn mục ra sông Hàn và những cây cầu nổi tiếng. Hoặc các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bán đảo Sơn Trà rợp bóng cây.

Các vị trí còn lại trong "10 địa điểm du lịch tuyệt nhất giữa Giáng sinh và đêm Giao thừa" thuộc về: Polynesia thuộc Pháp (French Polynesia - một lãnh thổ hải ngoại của Pháp, thuộc châu Đại Dương) - nơi lý tưởng cho thời tiết nhiệt đới và phong cảnh tuyệt đẹp (xếp thứ nhất); thành phố Montreux, Thuỵ Sĩ (thứ 2) - nơi lý tưởng để thưởng thức món lẩu phô mai fondue ấm lòng và ngắm nhìn khung cảnh hồ nước yên bình;

Bora Bora là một thiên đường nghỉ dưỡng với những biệt thự sang trọng trên mặt nước, đầm phá san hô và bãi biển tuyệt đẹp, thuộc French Polynesia ở Nam Thái Bình Dương. Ảnh: Maridav/iStockphoto/Getty

Thành phố Clevenland, bang Ohio, Mỹ (thứ 3) - nơi lý tưởng cho nghệ thuật, văn hóa và những cuộc phiêu lưu đô thị; thành phố Leadville, bang Colorado, Mỹ (thứ 5) - nơi tuyệt nhất với phong cảnh tuyết phủ và các hoạt động ngoài trời; thành phố Salzburg, Áo (thứ 6) - nơi lý tưởng để lưu giữ trọn vẹn không khí lễ hội; thành phố Newport Beach thuộc quận Cam, bang California, Mỹ (thứ 7) - địa điểm lý tưởng với thời tiết ôn hoà và cơ hội quan sát cá voi;

Thủ phủ Victoria của tỉnh bang British Columbia, Canada (thứ 8) - nơi nổi bật với kiến trúc và những khu vườn tuyệt đẹp; thành phố Dunedin (thứ 9) - tuyệt nhất với những nét quyến rũ đậm đà bản sắc New Zealand; biểu tượng văn hóa rực rỡ Dollywood và thị trấn miền núi Pigeon Forge, bang Tennessee, Mỹ (thứ 10) - nơi lý tưởng nhất cho những hoạt động vui chơi giải trí tại công viên chủ đề lễ hội và tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc Dolly Parton.

Phú Quốc - điểm đến thịnh hành dịp "Twixmas" 2026

Trong một diễn biến liên quan, mạng truyền hình Euronews (Pháp) ngày 6/11 dẫn Báo cáo triển vọng du lịch mùa đông mới nhất của nền tảng du lịch trực tuyến Expedia (Mỹ), tiết lộ:

Tối 16/11 trên quảng trường Kiss Square, hàng nghìn khách du lịch hướng về tháp cây thông cao 15m mang chủ đề hộp nhạc, cùng đếm ngược tới thời điểm đánh dấu mùa lễ hội bắt đầu sớm tại thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Ảnh: Báo Thanh Niên

Một trong những thay đổi về cách Tokyo, Nhật Bản đón chào năm 2027 là: Lễ đếm ngược tới năm mới chính thức của thành phố được chuyển từ Shinjuku đến bờ sông Odaiba. Các câu lạc bộ, quán bar khách sạn và du thuyền ăn tối sẽ lấp đầy phần còn lại của đêm Giao thừa. Ảnh: metropolisjapan

Khoảng thời gian xung quanh Giáng sinh và đêm Giao thừa "Twixmas" là một trong những thời điểm bận rộn nhất để đi du lịch. Nhưng đối với những người có thể linh hoạt về thời gian, du lịch vào đầu tháng 12 và tháng 2 có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vé máy bay.

Trong 10 vị trí dẫn đầu các điểm đến mùa đông 2026 được yêu thích nhất, có 3 đại diện châu Á là: Bangkok, Thái Lan; Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Tokyo (Nhật Bản); đều là những điểm đến truyền thống thu hút khách du lịch mùa đông.

Tuy nhiên, về những điểm đến đang thịnh hành dịp "Twixmas" 2026 có một số bất ngờ. Trong hạng mục được tìm kiếm nhiều nhất, đối với phân khúc khách du lịch muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời mùa đông, đang nổi lên sức cuốn hút đặc biệt của đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam) và vùng lãnh thổ hải ngoại Martinique của Pháp - cả hai đều đạt mức tăng trưởng 30%. Đây là những nơi được các chuyên gia tư vấn "là những lựa chọn đáng cân nhắc", cũng như thị trấn Ocho Rios của Jamaica, nơi phổ biến hơn 20% so với năm trước.

Từ ánh đèn rực rỡ và ẩm thực theo mùa, đến mua sắm và các lễ hội bên bờ sông, Bangkok, Thái Lan mang đến vô số cách thú vị để người dân và khách du lịch tận hưởng kỳ nghỉ đón Giáng sinh và Giao thừa. Ảnh: sindhornmidtown

Gây bất ngờ nhất có lẽ là Curaçao - với khí hậu nhiệt đới quanh năm, quốc đảo nhỏ bé này cũng chứng kiến lượng tìm kiếm của khách du lịch tăng 40% dịp "Twixmas" 2026. Ảnh: scubaverse

So với cùng kỳ năm trước, đứng đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp "Twixmas" 2026 là quần đảo Exuma (Bahamas), với mức tăng trưởng 115%. Trong khi những nơi thuộc "xứ lạnh" xếp từ thứ 2 đến thứ 4, bao gồm: Thành phố Quebec (Canada) tăng 75%; thành phố Malmö (Thụy Điển) và Hakone (Nhật Bản) đều nổi tiếng với suối nước nóng giữa khung cảnh núi non kỳ vĩ, tăng lần lượt 45% và 40%.

Gây bất ngờ nhất có lẽ là Curaçao - một quốc gia cấu thành thuộc Vương quốc Hà Lan, ở vùng Caribbea, đã làm dậy sóng dư luận khi lần đầu tham dự World Cup 2026. Với khí hậu nhiệt đới quanh năm, quốc đảo nhỏ bé này cũng chứng kiến lượng tìm kiếm của khách du lịch tăng 40%.

Nguồn: Lonely Planet, Euronews/Expedia