Bất ngờ về nơi ở của nữ BTV Thời sự 19h - con gái nhà sáng chế lẫy lừng

Nhắc đến Hoài Anh, khán giả thường nhớ đến chất giọng miền Nam nhẹ nhàng, truyền cảm cùng phong thái điềm đạm trên sóng Thời sự 19h. Hoài Anh sinh tại Hà Nội, có mẹ là người gốc Bắc và bố là người gốc Nam. Sau này cô lớn lên tại TP.HCM, vì vậy nữ BTV từng chia sẻ mình có sự giao thoa khá tự nhiên giữa hai miền. Đây cũng là một trong những lý do giúp cô có thể sử dụng cả giọng Bắc và giọng Nam.

Gia đình Hoài Anh cũng có nền tảng học thuật đáng chú ý. Bố cô, ông Nguyễn Anh Kiệt, là một kỹ sư công nghệ thông tin. Theo Tiền Phong dẫn lại lời chia sẻ của cô thì ông thuộc thế hệ những kỹ sư đầu tiên của Việt Nam tham gia quá trình chuyển hệ thống truyền hình từ đen trắng sang màu. Không chỉ làm công việc kỹ thuật, ông còn dành nhiều năm nghiên cứu, sáng tạo. Hoài Anh từng chia sẻ rằng bố mình nhận giải thưởng APICTA khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải Nhân tài Đất Việt với công trình phần mềm hòa âm tự động sau nhiều năm nghiên cứu. Ở tuổi 65, ông tiếp tục nhận bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ cho một phát minh liên quan đến động cơ đẩy nước cho tàu thủy bằng năng lượng điện.

Ngôi sao cho rằng trước khi trở thành BTV quen thuộc trên truyền hình, Hoài Anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau thời gian làm trong ngành hàng không, cô chuyển sang marketing cho một công ty liên quan đến thị trường Nhật Bản. Sau đó, cơ duyên đưa Hoài Anh đến với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM. Từ đây, công việc truyền hình dần trở thành lựa chọn gắn bó lâu dài với cô.

Là một người nổi tiếng được yêu mến, nhưng BTV Hoài Anh rất kín tiếng về đời tư. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò. Theo Phụ Nữ Mới, căn hộ nơi BTV Hoài Anh không quá hoành tráng, thậm chí còn rất giản dị. Nhưng có lẽ vì vậy mà cô càng khiến người khác thấy thiện cảm. Căn hộ được thiết kế theo tone trắng chủ đạo làm toát lên nét thanh lịch, ngăn nắp. Diện tích căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại thoáng đãng vì mọi đồ đạc đều được bố trí rất hợp lý, gọn gàng.

Phòng khách là nơi nữ MC thích nhất vì đây là gian phòng đón đầy đủ nắng gió từ ngoài ban công vào nên vô cùng mát mẻ, thoải mái. Đối diện cửa sổ là bộ sofa xám đơn giản. Trên tường được BTV Hoài Anh trang trí những bức hình kỉ niệm cả ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường của cô. Phòng khách cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường lui tới để tụ họp trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè.

Với khu vực sử dụng chung, nữ MC Hoài Anh đã dùng tấm vách ngăn trắng giữa phòng khách và nhà bếp - bàn ăn tạo thành 2 khu riêng biệt để trông riêng tư và hiện đại hơn. Đối diện khu bếp là bàn ăn ngăn nắp. Có thể thấy, nhiều khu vực trong nhà đều được Hoài Anh tạo điểm nhấn bằng cách trang trí những bức ảnh kỷ niệm của mình.

Ngoài sắc trắng thì việc tiết giảm nội thất ở mức vừa đủ cũng là bí quyết để nhà của BTV Hoài Anh dễ chịu và trông thiện cảm đến thế. Có thể nói, căn hộ của BTV Hoài Anh là mẫu căn hộ mơ ước của nhiều người trẻ: Trẻ trung, hiện đại, nhẹ nhàng. Cũng rất dễ đoán được Hoài Anh là người yêu thích cỏ cây hoa lá. Hoa tươi được bày biện ở khắp nơi trong phòng khách. Cô cũng dành phần ban công để trồng nhiều loại cây khiến ngôi nhà trông mát mẻ, thoáng đãng hơn hẳn.