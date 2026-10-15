Bất ngờ từ nhóm đội bình dân

SLNA thăng hoa ở giai đoạn đầu V-League 2026/27.

Xét về mặt bằng chung của V-League, SLNA, Đ. Thanh Hóa và H. Hà Tĩnh bị xếp vào nhóm "con nhà nghèo", thậm chí còn xếp sau cả 2 tân binh TP Đồng Nai và Bắc Ninh FC về sự đầu tư. Vậy mà, cả 3 đang chễm chệ ở Top 5 trên bảng xếp hạng hiện tại.

Tất nhiên, thứ hạng này chỉ là tạm thời và còn quá sớm để khẳng định SLNA, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh đã "cá chép hóa rồng". Dẫu vậy, việc 3 đội bóng vùng Bắc Trung Bộ này cùng nhau hiện diện ở nhóm đầu vẫn là một sự kiện vô cùng thú vị của giải đấu.

Cũng không phải ngẫu nhiên, thành tựu ấy được xây đúc từ truyền thống vượt khó, sức sống bền bỉ của những "lò xay" nhân sự. Sở dĩ nói thế là bởi SLNA, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh vốn là "khách quen" của những cuộc đua trụ hạng ở V-League trong nhiều mùa giải qua, thậm chí có thời điểm CLB Thanh Hóa từng đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động. Không những thế, đây còn là 3 đội bóng thường xuyên rơi vào cảnh "bị rút ruột lực lượng". Cứ hễ sản sinh ra ngôi sao hoặc tài năng hứa hẹn nào, họ lại lập tức được các CLB "đại gia" trải thảm đỏ đón về.

Trong số này, không đội bóng nào giỏi "chung sống với lũ" hơn SLNA. Việc mất đi những trụ cột rồi đôn cầu thủ trẻ lên thay thế dường như đã trở thành một vòng tuần hoàn quen thuộc tại sân Vinh. Bằng chứng là trong trận hòa 1-1 với Công an TPHCM ở vòng 3 vừa qua, đội hình xuất phát của SLNA có tới 5 vị trí là các cầu thủ ở độ tuổi U.23, bao gồm cả tiền vệ Việt kiều tài năng Aldel-Amine Trần Đức Vinh (2005).

Ít hơn SLNA một chút, Thanh Hóa cũng tung ra 1 cầu thủ U.23 đá chính và có 2 cầu thủ U.23 vào sân thay người trong chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Những ai theo dõi sát sao bóng đá Việt Nam hẳn vẫn chưa quên việc đội bóng xứ Thanh mới đây phải chia tay bộ ba tuyển thủ U.23 "cây nhà lá vườn" gồm Văn Thuận, Thái Sơn và Ngọc Mỹ.

Khác với SLNA hay Thanh Hóa, Hà Tĩnh không sở hữu nguồn cầu thủ trẻ bản địa dồi dào để làm điểm tựa. Bức tranh của họ mang sắc màu "liệu cơm gắp mắm" khi đưa về những nội binh hoặc ngoại binh chưa tìm được chỗ đứng ở các CLB lớn như Duy Thường, Văn Đức hay Passira. Thế nhưng, chính sự chắt chiu ấy đã nhào nặn nên một tập thể gắn kết với lối chơi cực kỳ khó chịu.

Những hiện tượng như SLNA, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh thực sự là những nét chấm phá tươi mới của V-League mùa này. Sự thăng hoa của họ ở nửa đầu bảng xếp hạng minh chứng rằng sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam không chỉ là cuộc độc diễn của những "đại gia" lắm tiền nhiều của. Ngay cả những CLB có ngân sách "bình dân", nếu biết cách vun vén và làm bóng đá căn cơ, hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích.

Nhìn xa hơn, SLNA hay Thanh Hóa xứng đáng được coi là hình mẫu tiêu biểu cho sự bền vững của V-League, ít nhất là ở khía cạnh đào tạo lực lượng kế cận. Dù hầu như mùa giải nào cũng chật vật với bài toán tài chính, thách thức về nhân sự, nhưng lại hiếm khi làm khó được họ.

Như đã nói, còn quá sớm để đánh giá SLNA, Thanh Hóa, Hà Tĩnh thoát khỏi cái bóng "khách quen" của nhóm trụ hạng và vị trí hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Nên xem việc "bứt tốc" ở giai đoạn khởi đầu của 3 đại diện Bắc miền Trung như thói quen "con nhà nghèo" gắng tích cóp, lo xa cho hành trình dài còn ở phía trước, nơi mà chất lượng và chiều sâu lực lượng thường quyết định kết quả cuối cùng.