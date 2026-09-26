Bất ngờ trước quyết định bước tiếp của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi 64

Hồng Đào vốn được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ hài gạo cội của Việt Nam. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi lấn sân điện ảnh và liên tiếp ghi điểm qua nhiều vai diễn. Mới đây, nữ nghệ sĩ lại khiến khán giả chú ý với một màn thể hiện khác: hát một ca khúc nhạc trẻ theo cách đầy cảm xúc.

Hồng Đào gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc Xuân thì trong show của MC Nguyên Khang.

Xuất hiện trong talkshow của MC Nguyên Khang, Hồng Đào chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống và hành trình làm nghề. Tuy nhiên, phần trình diễn ca khúc Xuân thì mới là khoảnh khắc đặc biệt thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Xuân thì là sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, từng được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong các dự án điện ảnh như Mắt Biếc hay Hẹn em ngày nhật thực. Ca khúc mang màu sắc hoài niệm, kể về những rung động, kỷ niệm và những mối tình dang dở của một thời tuổi trẻ.

NS Hồng Vân hưởng ứng trước màn cover của người bạn Hồng Đào.

Vì vậy, việc Hồng Đào - một nghệ sĩ vốn không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực ca hát - lựa chọn thể hiện ca khúc này tạo nên sự thú vị. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ thuộc thế hệ trưởng thành cùng sân khấu hài và kịch nói, trong khi Xuân thì lại là một ca khúc quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ.

Hồng Đào không cố gắng xử lý ca khúc theo hướng phô diễn kỹ thuật. Thay vào đó, cô giữ cách hát tương đối nhẹ nhàng, chậm rãi, tập trung vào cảm xúc và ca từ. Chất giọng của nữ nghệ sĩ mang màu sắc từng trải, tạo nên một sắc thái khác cho ca khúc vốn gắn với những rung động của tuổi thanh xuân.

Chính sự tự nhiên này khiến màn thể hiện nhận được nhiều sự chú ý. Một số khán giả nhận xét Hồng Đào không hát theo cách của một ca sĩ chuyên nghiệp mà giống như đang kể lại một câu chuyện từng trải qua, nhờ đó phần trình diễn mang màu sắc hoài niệm rõ nét.

Cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi khi nghe Hồng Đào thể hiện Xuân thì.

Điểm đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Hồng Đào những năm gần đây là khả năng làm mới hình ảnh mà không tách rời nền tảng diễn xuất vốn có.

Sau nhiều năm ghi dấu trên sân khấu, nữ nghệ sĩ từng bước tạo được dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Những vai diễn có chiều sâu giúp Hồng Đào tiếp cận thêm một nhóm khán giả trẻ, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa của một nghệ sĩ đã có nhiều thập kỷ kinh nghiệm.

Nếu trên màn ảnh, Hồng Đào gây chú ý bằng khả năng diễn xuất thì trong màn trình diễn Xuân thì, yếu tố được khán giả nhắc đến lại là sự từng trải trong giọng hát. Cùng một ca khúc về thanh xuân, khi được thể hiện bởi một nghệ sĩ ở tuổi 64, câu chuyện dường như mang thêm một lớp nghĩa khác: không chỉ là những rung động của tuổi trẻ mà còn là sự nhìn lại những năm tháng đã đi qua.

Màn cover vì thế không đơn thuần nằm ở chuyện Hồng Đào có hát hay hay không. Điều khiến khán giả chú ý chính là sự phù hợp giữa chất liệu bài hát với màu sắc trải nghiệm của người thể hiện.

Hồng Đào có bước đi với nhạc trẻ khiến nhiều khán giả bất ngờ, mong muốn được nghe cô hát nhiều hơn trong các sản phẩm chuyên nghiệp.

Ở tuổi 64, Hồng Đào tiếp tục cho thấy một nghệ sĩ lâu năm vẫn có thể tạo ra những bất ngờ từ những bước đi thử nghiệm tưởng như nằm ngoài vùng quen thuộc. Sau màn thể hiện Xuân thì, không ít khán giả bày tỏ mong muốn được nghe nữ nghệ sĩ thử sức với những sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản hơn trong tương lai.