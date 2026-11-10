Bất ngờ trước nhan sắc 'mợ ngố' Song Ji Hyo ở tuổi 45

Song Ji Hyo là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả Hàn Quốc và châu Á qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn chương trình giải trí. Ở tuổi 45, người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên cùng nét đẹp dịu dàng từng làm nên dấu ấn trong những ngày đầu sự nghiệp.

Mới đây, Song Ji Hyo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi đến đảo Jeju trên trang cá nhân. Kèm theo những bức ảnh, nữ diễn viên viết: "Đã lâu rồi tôi mới trở lại Jeju và tiếp tục công việc với tư cách thợ lặn danh dự. Thật hạnh phúc khi được gặp lại những cô, những chị thợ lặn thân thiết sau một thời gian dài".

"Mợ ngố" Song Ji Hyo cập nhật hình ảnh đời thường.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Song Ji Hyo tận hưởng khoảng thời gian thư giãn giữa khung cảnh biển xanh và bầu trời trong trẻo của Jeju. Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng trước ống kính, không ngần ngại dùng tay giữ tóc trước những cơn gió biển. Nụ cười rạng rỡ cùng biểu cảm tự nhiên của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Đáng chú ý, nhan sắc của Song Ji Hyo trở thành tâm điểm bàn luận. Dù chỉ trang điểm nhẹ, gần như để mặt mộc, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và làn da tươi tắn. Kiểu tóc được búi gọn bằng kẹp càng cua vốn quen thuộc cũng không làm giảm sức hút của người đẹp. Ngược lại, vẻ ngoài giản dị, thoải mái càng giúp cô toát lên nét trẻ trung.

Nhan sắc trẻ trung của Song Ji Hyo khiến khán giả trầm trồ.

Thực tế, ngoại hình của Song Ji Hyo nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với kiểu tóc ngắn táo bạo. Thời điểm đó, diện mạo mới của cô nhận về không ít ý kiến trái chiều, thậm chí ê-kíp làm đẹp cũng bị kéo vào những tranh luận liên quan. Sau đó, thông tin Song Ji Hyo tự cắt tóc được tiết lộ càng khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm.

Bên cạnh đó, thói quen xuất hiện với gương mặt ít trang điểm và kiểu tóc kẹp càng cua đơn giản của nữ diễn viên cũng từng được nhắc đến. Tuy nhiên, qua những hình ảnh mới nhất tại Jeju, Song Ji Hyo cho thấy cô vẫn giữ được nét cuốn hút riêng. Không cần phong cách cầu kỳ, người đẹp vẫn nổi bật nhờ thần thái thoải mái và vẻ ngoài tự nhiên.

Hiện tại, Song Ji Hyo tiếp tục tham gia chương trình giải trí Running Man. Gần đây, cô cũng gây chú ý khi xuất hiện với vai diễn khách mời trong bộ phim truyền hình cuối tuần 100 Days of LiesN. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút trong lòng khán giả, đặc biệt là khi những hình ảnh đời thường của cô liên tục nhận được sự quan tâm.

Song Ji Hyo duy trì sức hút với khán giả Hàn Quốc.