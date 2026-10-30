Bất ngờ trước lời khai tại tòa của Shark Bình về mối quan hệ với Mr Pips

Shark Bình nói chưa từng gặp Mr Pips

Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu, HĐXX tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi rửa tiền, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng.

Trả lời về mối liên hệ với Phó Đức Nam, Shark Bình khai ban đầu không biết người này là ai và chưa từng gặp trực tiếp. Theo lời khai của bị cáo, hệ thống Ngân Lượng có hàng chục nghìn khách hàng, trong đó các công ty thuộc phía Phó Đức Nam chỉ là một nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ.

Shark Bình cho biết mình chỉ biết đến danh tính Mr Pips sau khi thông tin về vụ án được báo chí đăng tải. Khi đó, bị cáo mới biết Phó Đức Nam cũng là khách hàng của Ngân Lượng.

Lời khai này đáng chú ý bởi theo cáo trạng, mối liên hệ giữa hệ thống Ngân Lượng và các sàn liên quan tới Phó Đức Nam đã hình thành từ trước đó. Các sàn như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets được kết nối với hệ thống Ngân Lượng để phục vụ việc nhận tiền từ người tham gia đầu tư.

Shark Bình tại tòa. (Ảnh: Hoàng An/ TPO)

Từ khách hàng lớn đến chính sách phục vụ đặc biệt

Điểm đáng chú ý trong lời khai của Shark Bình nằm ở cách Ngân Lượng đối xử với nhóm khách hàng này. Theo bị cáo, ban đầu các công ty của Phó Đức Nam được phục vụ như những khách hàng thông thường. Tuy nhiên, khi số lượng giao dịch tăng mạnh, nhóm này được xếp vào diện khách hàng lớn và được hưởng chính sách chăm sóc riêng, trong đó có nhân viên chuyên trách hỗ trợ.

Khi chủ tọa đặt vấn đề liệu việc ưu tiên này có xuất phát từ mong muốn giữ chân khách hàng và duy trì doanh thu hay không, Shark Bình thừa nhận có.

Một chi tiết khác đáng chú ý là khi cơ quan công an gửi các công văn yêu cầu xác minh giao dịch, thay vì chỉ đạo nhân viên tự trích xuất dữ liệu từ hệ thống để kiểm tra, đối chiếu, Shark Bình thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng thông tin do phía Phó Đức Nam cung cấp để trả lời.

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, việc này liên quan đến cáo buộc các bị cáo sử dụng dữ liệu của một ví khác để thay thế thông tin giao dịch thực tế của những ví đang được cơ quan chức năng xác minh. Viện kiểm sát cho rằng cách làm này khiến quá trình xác minh dòng tiền gặp khó khăn.

Shark Bình nhận thức rằng việc dành chính sách phục vụ đặc biệt cho nhóm khách hàng của Phó Đức Nam là một trong những nguyên nhân khiến bị cáo phải đứng trước tòa.

Shark Bình cùng các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Hoàng An/ TPO)

Shark Bình khai từng muốn chấm dứt hợp tác

Theo lời khai tại tòa, không phải lúc nào Shark Bình từng được cấp dưới báo cáo về số lượng lớn đơn thư, khiếu nại liên quan đến hệ thống công ty của Mr Pips. Nhận thấy rủi ro, Shark Bình khai đã có thời điểm chỉ đạo phải chấm dứt hợp tác, dù hoạt động này theo nhận định khi đó chưa bị pháp luật cấm.

Tuy nhiên, Ngân Lượng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này. Trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp vào các sàn liên quan đến Phó Đức Nam.

Tại tòa, Shark Bình thừa nhận bản thân chưa sâu sát trong hoạt động của Ngân Lượng và cho rằng yếu tố lợi nhuận là một phần nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót trong quản lí.