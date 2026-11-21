Video: Ngư dân Nghệ An trúng luồng cá trích, gỡ không kịp nghỉ

Từ khoảng 8 giờ sáng, bãi biển xã Hải Châu (Nghệ An) đã rộn ràng. Những bè mảng nối nhau cập bờ, khoang đầy cá trích﻿ sau chuyến biển đêm. Trên bãi cát, ngư dân thoăn thoắt gỡ cá, phân loại để kịp bán cho thương lái.

Ông Lê Ngọc Quế (77 tuổi, trú xóm Xuân Châu, xã Hải Châu) phấn khởi khi bè mảng trúng đậm cá trích. Theo ông Quế, cá đang xuất hiện thành từng luồng lớn, cách bờ khoảng 6-8 hải lý. Kết thúc chuyến biển lúc 8h sáng, ông đánh bắt được khoảng 7 tạ cá. “Cá trích bán tươi, giá 20.000-30.000 đồng/kg, nếu nướng sẵn có thể bán 60.000-70.000 đồng/kg”, ông Quế chia sẻ.

Nhiều ngư dân khác cũng phấn khởi﻿ khi trở về với những mẻ lưới nặng trĩu. Ông Bùi Văn Bình (51 tuổi, trú xóm Sơn Hải, xã Hải Châu) cho biết, chuyến biển trong buổi sáng giúp ông thu về khoảng 2 tạ cá trích. “Hôm nay tôi được khoảng 2 tạ cá. Trừ chi phí, lời khoảng vài triệu đồng”, ông Bình nói.

Theo ngư dân địa phương, mùa cá trích thường kéo dài từ tháng 2 đến hết tháng 5. Tuy nhiên, vào tháng 11, thỉnh thoảng cá vẫn xuất hiện thành luồng lớn, tạo cơ hội cho những bè mảng tranh thủ vươn khơi, cải thiện thu nhập.

Thông thường, ngư dân rời bờ từ khoảng 3h sáng. Sau vài giờ thả lưới, các bè mảng lần lượt trở về trong khoảng 8h-10h để bán cá cho thương lái và người dân.

Nhờ những mẻ cá trích đầy khoang, ngư dân có thêm khoản thu trang trải sinh hoạt, lo việc học hành cho con cái và tiếp tục bám biển.

Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết toàn xã hiện có hơn 300 bè mảng tham gia đánh bắt hải sản hằng ngày. Hoạt động khai thác thủy sản là nguồn thu nhập đáng kể, góp phần duy trì sinh kế cho nhiều hộ dân địa phương.

Cá trích giàu protein, chứa nhiều axit béo omega-3, có thịt béo, ngọt và thơm, được nhiều người ưa chuộng.

Cá trích vừa đưa từ biển lên được nướng trực tiếp trên than hoa, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Khi chín, cá có lớp da vàng giòn, thịt trắng, béo ngậy, thường ăn kèm bánh mướt, rau sống và nước mắm pha ớt.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho ngư dân, những mẻ cá trích tươi còn góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng biển Hải Châu, nơi có đặc sản cá trích nướng nổi tiếng.