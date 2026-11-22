U17 Việt Nam không được nhận thưởng từ FIFA nếu vô địch World Cup.

U17 World Cup 2026 không có quỹ tiền thưởng dành riêng cho các đội bóng dựa trên thành tích thi đấu. Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi thầy trò HLV Cristiano Roland tạo nên kỳ tích và giành chức vô địch thế giới, U17 Việt Nam cũng không nhận được khoản thưởng trực tiếp nào từ FIFA.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với World Cup cấp đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2026, FIFA công bố quỹ thưởng lên tới hàng trăm triệu USD, trong đó đội vô địch có thể nhận 50 triệu USD.

Tuy nhiên với giải đấu U17, FIFA lựa chọn định hướng khác khi ưu tiên phát triển bóng đá trẻ, tạo cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Thay vì thưởng theo thành tích, tổ chức này tập trung hỗ trợ các Liên đoàn thành viên về chi phí di chuyển, lưu trú, ăn uống và hậu cần.

Tuy nhiên, một số khoản phát sinh như bổ sung nhân sự hay bảo hiểm vẫn có thể do các Liên đoàn bóng đá tự chi trả.

Dù không có tiền thưởng trực tiếp từ FIFA, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội nhận những khoản động viên đáng kể nếu thi đấu thành công. Nguồn thưởng có thể đến từ VFF, các doanh nghiệp tài trợ và những tổ chức, cá nhân trong nước.

Nếu vượt qua vòng bảng, tiến sâu hoặc thậm chí đăng quang tại U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng từ các đơn vị trong nước.