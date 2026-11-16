Bất ngờ thành đại sứ du lịch Hàn Quốc nhờ nhường mua 1 chai sữa chuối

Sữa chuối quốc dân xuất hiện tại các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc. Ảnh: South Korea Hallyu.

Câu chuyện bắt đầu vào cuối tháng 10, khi một tài khoản mạng xã hội đăng ảnh quầy sữa chuối của thương hiệu Binggrae tại cửa hàng tiện lợi ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, lên nền tảng Threads. Trong phần bình luận, một người Hàn Quốc đã kể lại trải nghiệm nhường chai sữa chuối định mua cho một du khách nước ngoài.

Theo chia sẻ, khi đang chuẩn bị mua sữa, người này được một du khách tiến đến, đưa điện thoại với dòng chữ: "Bạn là người Hàn Quốc nên lúc nào cũng có thể uống, có thể nhường chai sữa này cho tôi được không?".

Trước lời đề nghị, chủ tài khoản vui vẻ trao chai sữa chuối cho vị khách. Câu chuyện sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 12.000 lượt yêu thích cùng nhiều bình luận.

Khi biết sự việc, hãng Binggrae đã chủ động liên hệ với người đăng bài, gửi giấy chứng nhận danh hiệu đại sứ danh dự của thương hiệu sữa chuối cùng một bộ quà tặng. "Thứ bạn nhường ở sân bay chỉ là một chai sữa, nhưng sự ấm áp được trao đi còn nhiều hơn thế", tài khoản chính thức của hãng để lại bình luận cảm ơn.

Những chai sữa chuối được bày bán trên các kệ tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: CU.

Sức lan tỏa của câu chuyện tại sân bay Incheon trở thành cảm hứng để Binggrae triển khai hoạt động quảng bá mới. Ngày 16/11, hãng thông báo lần đầu tổ chức chương trình tìm kiếm đại sứ danh dự cho thương hiệu sữa chuối.

Đến hết ngày 30/11, người tiêu dùng có thể bình luận trên tài khoản Instagram chính thức của hãng, chia sẻ những câu chuyện từng nhường hoặc tặng sữa chuối cho người khác. Đơn vị sẽ chọn 10 người tham gia để trao tặng các sản phẩm lưu niệm của thương hiệu. Mỗi phần quà có giá trị khoảng 100.000 won (khoảng 1,8 triệu đồng).

Binggrae cho biết muốn gửi lời cảm ơn đến những người tiêu dùng đã chia sẻ các câu chuyện thú vị, ấm áp xoay quanh sản phẩm, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh thương hiệu được yêu thích ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Du khách nước ngoài mua sữa chuối tại một siêu thị lớn ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: News1.

Sữa chuối Binggrae với hình dáng chai tròn, phình đặc trưng, đang trở thành một trong những sản phẩm được du khách nước ngoài tìm mua khi đến Hàn Quốc. Trước sức hút của sản phẩm, hãng đã mở rộng hoạt động quảng bá hướng đến khách quốc tế.

Các quầy trưng bày riêng ban đầu được triển khai tại cửa hàng Olive Young ở khu Myeongdong, Seoul, sau đó mở rộng đến Hongdae, Busan và những khu vực tập trung đông khách du lịch. Doanh nghiệp cũng lắp đặt quầy trưng bày, vật phẩm quảng cáo tại sân bay Incheon, khu Jongno và một số điểm có lượng khách quốc tế lớn.

Theo Binggrae, doanh thu sữa chuối tại thị trường quốc tế năm 2025 tăng khoảng 96% so với năm 2021. Trong cùng giai đoạn, số quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu sản phẩm tăng từ 18 lên 25. Riêng 9 tháng đầu năm nay, doanh thu ở nước ngoài tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.