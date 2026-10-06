Bất ngờ số tiền nhận lại khi cặp vợ chồng già mang gần 800 triệu đồng bị cháy đen đến đổi ở ngân hàng

Cặp vợ chồng già mang hơn 700 triệu đồng bị cháy đen đến đổi ở ngân hàng

Nhân viên ngân hàng kiêm đếm số tiền bị cháy.

Thông tin được Tạp chí Người đưa tin dịch từ Sohu, mới đây, câu chuyện về một đôi vợ chồng cao tuổi tại quận Tế Dương, Tp.Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) bị cháy hết khoản tiền tiết kiệm đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra do hệ thống điện đã cũ. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 773,6 triệu đồng) tiền mặt mà hai vợ chồng cất giữ trong nhà. Đây là khoản tiền mà hai vợ chồng đã sống tiết kiệm suốt hàng chục năm, chắt chiu từng đồng mới có được.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, do hai vợ chồng đã mất người con duy nhất, vì vậy, khoản tiền tích cóp nhiều năm được họ dành để trang trải cuộc sống khi về già.

Nhìn những tờ tiền gần như biến thành than, đôi vợ chồng già không biết phải làm gì. Cuối cùng, họ tìm đến ngân hàng với hy vọng mong manh rằng số tiền mình dành dụm cả đời vẫn có thể được cứu vãn.

Sau khi hiểu hoàn cảnh của hai cụ, nhân viên Ngân hàng Nông thương Tế Dương lập tức mở một quy trình hỗ trợ đặc biệt. Tuy nhiên, việc kiểm đếm số tiền này không hề đơn giản.

Vụ hỏa hoạn đã khiến những tờ tiền trở nên vô cùng giòn. Chỉ cần chạm mạnh một chút, chúng có thể vỡ thành những mảnh nhỏ. Vì vậy, máy đếm tiền thông thường hoàn toàn không thể nhận diện và xử lý. Các nhân viên ngân hàng buộc phải kiểm tra thủ công từng tờ.

Họ đeo găng tay rồi cẩn thận tách từng tờ khỏi những mảng tiền cháy dính vào nhau. Sau đó, số tiền được trải phẳng, loại bỏ tro bụi và để khô tự nhiên.

Công đoạn khó nhất là xác định những tờ tiền nào vẫn đáp ứng điều kiện để được đổi.

Nhân viên phải quan sát từng phần còn sót lại, nhận diện mệnh giá và các đặc điểm trên tờ tiền, đồng thời xác định diện tích còn nguyên vẹn. Việc kiểm tra được tiến hành cẩn thận nhằm tránh làm mất thêm những phần giấy vốn đã rất dễ hư hỏng. Bên cạnh đó, mỗi tờ tiền đều được nhiều nhân viên kiểm tra chéo để hạn chế tối đa sai sót.

Số tiền nhận lại gây bất ngờ

Theo Tạp chí Saostar, sau cả một ngày phân loại, nhận diện và xác minh, số tiền cuối cùng được ngân hàng xác định đủ điều kiện đổi là 131.200 nhân dân tệ (khoảng 507,5 triệu đồng). Khoảnh khắc nhận lại những tờ tiền mới, đôi vợ chồng già không giấu được xúc động.

"Đây là tiền dưỡng già mà chúng tôi dành dụm cả đời. Cứ nghĩ rằng tất cả đã bị lửa thiêu mất, không ngờ vẫn có thể đổi lại được nhiều như vậy", hai cụ chia sẻ và liên tục cảm ơn các nhân viên ngân hàng.

Theo quy định về việc đổi tiền nhân dân tệ bị rách, hư hỏng hoặc biến dạng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, các tổ chức tài chính có trách nhiệm thực hiện việc đổi tiền bị hư hỏng cho người dân và không được tùy tiện từ chối.

Tiền bị rách, hư hỏng được hiểu là những tờ tiền có phần giấy bị rách hoặc thiếu, hình thức và chất liệu bị tổn hại, màu sắc thay đổi, hình ảnh không còn rõ ràng hoặc các đặc điểm bảo an bị ảnh hưởng, khiến chúng không còn phù hợp để tiếp tục lưu thông.

Theo tiêu chuẩn được công bố, nếu phần diện tích còn lại của tờ tiền đạt từ 3/4 trở lên, người dân có thể được đổi đủ mệnh giá. Nếu phần diện tích còn lại đạt từ 1/2 nhưng dưới 3/4, hoặc tờ tiền bị mất 1/4 theo dạng đường cắt ngang dọc tạo thành hình chữ thập, người dân có thể được đổi 50% mệnh giá.

Ngược lại, những tờ tiền bị hư hỏng quá nghiêm trọng sẽ không được đổi, chẳng hạn như mất các đặc điểm bảo an quan trọng đến mức không thể xác định là tiền thật, không thể nhận diện mệnh giá hoặc phần diện tích còn lại dưới 1/2.

Câu chuyện của đôi vợ chồng già ở Sơn Đông cũng cho thấy, ngay cả những tờ tiền tưởng chừng chỉ còn là những mảnh giấy cháy đen vẫn có thể được xem xét dựa trên tình trạng thực tế. Điều quan trọng là người dân không nên vội vàng vứt bỏ tiền bị cháy, rách hoặc hư hỏng mà có thể mang đến ngân hàng để được kiểm tra và xác định khả năng đổi.