Bất ngờ phòng vé: Phim mới của Vân Dung áp đảo doanh thu 'Trại buôn người'

Tính đến tối ngày 21/10, bảng thống kê từ Box Office Vietnam chỉ ra “Án mạng karaoke” đã vượt qua “Trại buôn người” để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Bộ phim ghi nhận 36.291 vé bán ra trên tổng số 1.177 suất chiếu. Trong khi ấy, Trại buôn người sở hữu 2.757 suất chiếu nhưng dừng lại ở mốc 29.666 vé.

Tại thời điểm thống kê, “Án mạng karaoke” bán nhiều hơn 6.625 vé dù số suất chiếu chỉ bằng khoảng 43% đối thủ. Bình quân, phim đạt gần 31 vé mỗi suất, còn “Trại buôn người” khoảng 11 vé.

Thành tích này đánh dấu sự chuyển giao ở vị trí quán quân doanh thu ngày, chấm dứt chuỗi gần một tháng thống trị liên tục của “Trại buôn người”.

Vân Dung vào vai người hàng xóm mê hát karaoke, có cái chết mở đầu cuộc điều tra.

Theo công bố, “Án mạng karaoke” có các suất chiếu sớm từ ngày 21-25/10, trước khi khởi chiếu chính thức ngày 30/10. Ban đầu, phim dự kiến phát hành ngày 2/10, sau đó chuyển sang 30/10. Việc điều chỉnh này giúp tác phẩm tránh giai đoạn “Trại buôn người” đang áp đảo cả doanh thu lẫn suất chiếu.

Tác phẩm “Án mạng karaoke” đánh dấu lần đầu đạo diễn Hoàng Lê chạm ngõ điện ảnh, cùng sự đồng hành của Võ Thanh Hòa trong vai trò giám đốc sáng tạo. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Dung, Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Trịnh Thảo…

Tạo hình của Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân trong phim.

Phim bắt đầu từ chuyến đi của nhóm hàng xóm đến homestay biệt lập trên núi. Một người mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại, biến chuyến đi thành cuộc tìm kiếm hung thủ giữa những người quen biết nhau. Tình huống kết hợp sự phiền toái đời thường từ tiếng hát karaoke với câu chuyện phá án có nhiều nghi phạm.

Trong phim, Vân Dung vào vai bà Thủy, người phụ nữ có thói quen hát karaoke ồn ào khiến những người xung quanh khó chịu. Cái chết của bà Thủy mở ra cuộc điều tra với nhiều nghi phạm. Bên cạnh yếu tố trinh thám, tác phẩm còn khai thác mối quan hệ tình cảm giữa bà Thủy và Trực, nhân vật do Thanh Sơn đảm nhận.

Vân Dung tại thảm đỏ buổi công chiếu ở TPHCM tối 21/10. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tại buổi họp báo giới thiệu phim ở TPHCM chiều 21/10, Vân Dung chia sẻ bản thân vốn quen đóng vai đanh đá nên rất hồi hộp, “run bần bật” khi lần đầu trong đời thực hiện cảnh tình cảm “giường chiếu” cùng bạn diễn Thanh Sơn ở tuổi 51.

Cảnh thân mật giữa Thanh Sơn và Vân Dung. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tạm mất vị trí dẫn đầu theo ngày ở mốc thống kê trên, “Trại buôn người” thực tế vẫn nắm giữ kỷ lục cực lớn về tổng doanh thu tích lũy. Đến tối 21/10, tác phẩm đã cán mốc khoảng 470 tỷ đồng, xác lập vị thế phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 và ghi tên vào top 5 phim Việt ăn khách nhất lịch sử, xếp sau “Mưa đỏ”, “Mai”, “Lật mặt 7: Một điều ước” cùng “Nhà bà Nữ”.