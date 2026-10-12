Bất ngờ phát hiện thỏi vàng trong bụng bé gái 5 tuổi

Cụ thể, ngày 16/8, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Nhi đồng Thủ đô, trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc), đã cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ nuốt phải dị vật đặc biệt. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện khoảng 6 giờ sau khi vô tình nuốt thỏi vàng dài 4,5 cm, nặng 50 gram tại nhà.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và xác định thỏi vàng vẫn nằm trong dạ dày qua hình ảnh X-quang. Do dị vật có kích thước lớn, trọng lượng nặng và bề mặt trơn nhẵn, việc lấy ra đòi hỏi sự thận trọng nhằm tránh gây tổn thương đường tiêu hóa.

Bé gái 5 tuổi nuốt một thỏi vàng vào bụng. Nguồn: SCMP.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhanh chóng đưa bé đến một số cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, do điều kiện trang thiết bị không đáp ứng được yêu cầu nội soi lấy dị vật khẩn cấp, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Nhi đồng Thủ đô.

Ngay khi tiếp nhận trường hợp này, Khoa Tiêu hóa nhanh chóng phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức, chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phương án can thiệp. Các bác sĩ dự kiến sử dụng dây thòng lọng để cố định thỏi vàng, đồng thời chuẩn bị ống bảo vệ bằng cao su nhằm hạn chế nguy cơ trầy xước niêm mạc khi đưa dị vật ra ngoài.

Ca nội soi được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Sau khi xác định chính xác vị trí thỏi vàng trong dạ dày, ê-kíp khéo léo cố định dị vật rồi từ từ kéo ra ngoài. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và thao tác chính xác, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút. Thỏi vàng được lấy ra nguyên vẹn.

Sau thủ thuật, các chỉ số sinh tồn của bé ổn định, không ghi nhận triệu chứng bất thường. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện và hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, những dị vật cứng, nặng hoặc có kích thước lớn có thể gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa nếu không được xử lý kịp thời. Trong những trường hợp phù hợp, nội soi lấy dị vật là phương pháp ít xâm lấn, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và tránh phải phẫu thuật.

Giám đốc Zhong Xuemei nhận định trường hợp của bệnh nhi một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc cấp cứu và xử lý dị vật trong "thời gian vàng".

Theo bà, với những trường hợp phù hợp, lấy dị vật bằng nội soi là phương pháp ít xâm lấn, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và tránh phải tiến hành phẫu thuật mở.

Từ sự việc trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần cất giữ vàng, tiền xu, pin và những vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí phù hợp, tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc tìm cách lấy dị vật tại nhà.