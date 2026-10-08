Bất ngờ phát hiện bệnh khi khám ở trường, bé trai được can thiệp kịp thời

Ngày 8/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch vừa can thiệp thành công cho bé trai 61 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trước đó, trong một lần khám sức khỏe từ thiện tại trường, trẻ được phát hiện mắc tim bẩm sinh. Gia đình được tư vấn cần phẫu thuật với chi phí khoảng 50-60 triệu đồng. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tìm phương án điều trị.

Ngày 21/9, trẻ nhập viện. Qua thăm khám và siêu âm tim, bác sĩ xác định trẻ bị còn ống động mạch (PDA) kích thước lớn, gây tăng gánh tuần hoàn, giãn thất trái và đã xuất hiện dấu hiệu suy tim.

Trước đó, trẻ từng vài lần bị viêm phổi, thường xuyên ho và khó thở khi gắng sức nhưng chưa được thăm khám để tìm nguyên nhân.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cho bệnh nhi. Ảnh: MC.

Trước tình trạng này, các bác sĩ nhận định cần đóng ống động mạch sớm nhằm giảm gánh nặng cho tim, ngăn suy tim tiếp tục tiến triển và hạn chế nguy cơ biến chứng về sau. Sau khi đánh giá kỹ đặc điểm giải phẫu và trao đổi với gia đình, ê-kíp quyết định bít ống động mạch qua da bằng dụng cụ chuyên dụng.

Thay vì phẫu thuật, dụng cụ được đưa qua hệ thống ống thông từ vị trí chọc kim nhỏ trên mạch máu, tiếp cận đến tim và đặt chính xác tại vị trí ống động mạch để đóng kín dòng thông bất thường. Kết quả kiểm tra ngay sau can thiệp cho thấy ống động mạch được bít kín hoàn toàn, không còn shunt tồn lưu. Thủ thuật diễn ra an toàn, trẻ hồi phục nhanh và không phải trải qua phẫu thuật.

Để thực hiện can thiệp, ê-kíp phải đánh giá chính xác hình thái, kích thước ống động mạch và lựa chọn dụng cụ phù hợp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ từng bước. Mục tiêu là đóng kín ống động mạch nhưng không ảnh hưởng đến động mạch chủ, động mạch phổi và các cấu trúc mạch máu lân cận.

Sau can thiệp, sức khỏe của trẻ tiến triển tốt. Chỉ 2 ngày sau, bệnh nhi được xuất viện. Gia đình không phải đóng viện phí do toàn bộ chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả.

BS Nguyễn Hữu Đức, Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết, qua trường hợp này, điều quan trọng là bệnh tim bẩm sinh cần được phát hiện càng sớm càng tốt.

Theo BS Đức, ngay sau khi sinh, trẻ cần được thăm khám và sàng lọc tim bẩm sinh. Ngoài đo SpO₂ và khám lâm sàng, siêu âm tim sàng lọc sau sinh là phương tiện có giá trị, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ hoặc thuộc nhóm nguy cơ.

Tuy nhiên, không phải bệnh tim bẩm sinh nào cũng có thể phát hiện ngay trong những ngày đầu sau sinh. Vì vậy, trong quá trình trẻ lớn lên, nếu thường xuyên viêm phổi, ho kéo dài, dễ mệt, khó thở khi chạy nhảy hoặc chậm tăng cân, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám tim mạch thay vì chỉ nghĩ đó là các bệnh hô hấp thông thường.

"Cháu bé này rất may mắn khi bệnh được phát hiện qua một lần khám sức khỏe tại trường. Nếu không có lần khám đó, có thể bệnh vẫn tiếp tục tiến triển mà gia đình không biết", BS Đức nói.

Theo bác sĩ, phát hiện sớm luôn có lợi cho trẻ. Khi bệnh còn ở giai đoạn có thể điều trị bằng những phương pháp ít xâm lấn, việc điều trị sẽ nhẹ nhàng hơn và trẻ cũng có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sớm hơn.