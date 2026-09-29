Bất ngờ những thứ đại kỵ làm quà tặng và sai lầm cần tránh khi tặng quà trong ngày lễ

Tránh chọn những món đồ kiêng kỵ khi đem tặng

Ví tiền

Tặng cho ai ví tiền mới, đừng quên đặt ít tiền lẻ vào trong ví mới. Khi nhận được ví tiền có ít tiền mặt bên trong, người được tặng sẽ luôn gặp may mắn về tiền bạc. Ngược lại, món quà này có thể sẽ mang lại vận rủi cho người tặng nếu không đúng phong thủy.

Tương tự như ví tiền, quà tặng nhỏ như ống heo đất, ống tiết kiệm cũng thế, bạn nên cho vài đồng xu vào trước khi mang nó tặng cho người khác.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, bạn cũng không mang tặng ai ví tiền bạn đã và đang sử dụng, vì mọi may mắn của bạn có thể sẽ mất hết. Nếu muốn đổi ví và mang ví cũ cho người khác, bạn nên nói trước với người được tặng và nhờ họ cho lại bạn ít tiền lẻ, như thể họ mua lại chứ không phải được bạn cho ví cũ.

Vật sắc nhọn

Dao, kéo hay bất kì một vật dụng sắc nhọn đắt tiền nào đó đều mang âm khí. Những vật dụng này mang năng lượng tiêu cực rất nặng không thể đem lại may mắn, cũng như sẽ mang nghĩa cắt đứt, chấm dứt tình cảm hay mối quan hệ với đối phương.

Tặng cho ai ví tiền mới, đừng quên đặt ít tiền lẻ vào trong ví mới.

Không nên tặng Thần tài

Khi một người bạn khai trương cửa hàng hoặc khai nghiệp, bạn bè và gia đình thường tặng những món quà như "Thần tài" để chúc mừng. Nhưng việc này nên cực kỳ thận trọng, nếu không, có khả năng vận may tài vận của bạn sẽ bị ảnh hưởng hay trì trệ nhanh chóng.

Những món quà không nên tặng phụ nữ ngày lễ

Thông tin trên VTV, chuyên gia về quà tặng Leah đã chia sẻ danh sách những món quà không nên tặng phụ nữ: Món đồ đầu tiên mà bạn không bao giờ nên tặng chính là dụng cụ vệ sinh gia đình. "Nếu việc vệ sinh được coi là công việc vặt thì món quà này sẽ gửi đi một thông điệp sai lầm. Quà tặng đáng ra phải mang lại niềm vui", chuyên gia quà tặng giải thích.

Những đồ tiếp theo mà bạn tuyệt đối không nên mua tặng phụ nữ đó là những món quà nhằm mục đích giúp giảm cân - đặc biệt là nếu họ chưa bao giờ nói về mong muốn này của mình.

Hoa hồng đỏ có gai

Nhiều người sẽ thấy bất ngờ khi nghe nói hoa là vật không nên làm quà tặng, vì từ xưa đến giờ hoa luôn là lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt hoa hồng đỏ còn được coi là biểu tượng cho tình yêu. Tuy nhiên trong phong thủy lại có quan niệm hoa hồng là loài hoa có thân nhiều gai sắc nhọn, có ảnh hưởng nhất định tới mối quan hệ giữa người tặng và người nhận. Nếu bạn tặng một bó hoa hồng đỏ với đầy gai nhọn cho người yêu của mình thì đây cũng là dấu hiệu sự kết thúc của mối quan hệ.

Trong phong thủy lại có quan niệm hoa hồng là loài hoa có thân nhiều gai sắc nhọn, có ảnh hưởng nhất định tới mối quan hệ giữa người tặng và người nhận.

Lời khuyên ở đây là chúng ta chỉ chọn những loại hoa hồng không có gai hoặc rất ít gai, hoặc tránh màu đỏ mà chọn loại màu kem hoặc màu hồng là tốt nhất. Nếu bông nào có gai nên dùng kéo để cắt hết trước khi đem tặng. Bạn cũng có thể chọn loại hoa hồng màu vàng sẽ giúp nâng cao cảm giác yêu thương. Và đừng quên là không nên tặng hồng đỏ hay trắng cho những người đang nằm viện vì nhiều người tin rằng hoa hồng đỏ, trắng là đại diện cho sự chết chóc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.