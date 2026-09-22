Bất ngờ những điểm đến mùa thu 2026 giá cả phải chăng nhất

Cảnh sắc mùa thu vàng gần lối vào khuôn viên Lâu đài Osaka - biểu tượng lịch sử nổi tiếng gắn liền với thời kỳ Samurai huy hoàng và quá trình thống nhất đất nước Nhật Bản thế kỷ XVI. Ảnh: langyaw

Bất ngờ Nhật Bản với "Nhà bếp quốc dân" Osaka và "Thành phố vàng" Kanazawa

Du lịch mùa thu giá rẻ ngày càng trở nên quan trọng khi chi phí toàn cầu tăng cao. Một số nghiên cứu mới nhất phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các kỳ nghỉ ngắn ngày và tiết kiệm hơn, khi du khách tiếp tục phải quản lý chi phí du lịch gia tăng.

Theo đó, những điểm đến mùa thu được đề xuất cho du lịch mùa thu 2026 giá rẻ dựa trên các cuộc thảo luận của khách du lịch. Đồng thời phân tích chi phí một đêm nghỉ thông qua mức giá trên nền tảng trực tuyến Airbnb, cùng 2 ngày ăn uống theo dữ liệu từ nền tảng trực tuyến Numbeo.

Nghiên cứu cũng xem xét các chi phí bao gồm bữa ăn tại nhà hàng, các lựa chọn thực phẩm giá cả phải chăng và chi phí cà phê. Sau đó tính toán số tiền sẽ còn lại từ ngân sách cuối tuần khoảng 250 USD của mỗi khách du lịch.

Kết quả nghiên cứu có lẽ khá gây bất ngờ, khi tiết lộ một số điểm đến trên khắp Nam Mỹ, châu Á và châu Phi - những nơi khách du lịch có thể tận hưởng thời tiết dễ chịu, các điểm tham quan văn hóa và trải nghiệm thành phố sôi động, mà không cần chi tiêu quá nhiều. Với minh chứng từ "5 điểm đến hàng đầu về giá cả phải chăng mùa thu 2026" cho thấy, du lịch quốc tế không phải lúc nào cũng cần ngân sách lớn.

Nổi tiếng với năng lượng dồi dào, nền ẩm thực huyền thoại và cuộc sống về đêm đa dạng, thành phố Osaka - "Nhà bếp quốc dân của Nhật Bản" mang lại vô vàn lựa chọn cho khách du lịch. Ảnh: arigatotravel

Ohatsutenjin Urasando là hẻm phố ẩm thực với đủ loại cửa hàng san sát nhau, nằm kín đáo gần ga Umeda. Đây là điểm đến lý tưởng cho những khách du lịch muốn tránh đám đông và trải nghiệm cuộc sống về đêm Osaka. Ảnh: sasaya-company

Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào những kỳ nghỉ ngắn ngày trong nước và khu vực. Khách bay quốc tế cần các chi phí bổ sung như vé máy bay, thị thực, bảo hiểm và chi phí vận chuyển.

Danh sách "5 điểm đến hàng đầu về giá cả phải chăng mùa thu 2026" gây bất ngờ, theo tư vấn của tác giả Sunil Soren Majhi trên nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ) ngày 17/9, cũng là những "điểm nóng" du lịch hút khách, với Nhật Bản chiếm 2 trong 3 điểm đến châu Á:

Osaka, Nhật Bản với chuyến phiêu lưu thành phố châu Á giá cả phải chăng

Được mệnh danh là "Nhà bếp quốc dân của Nhật Bản" với thức ăn ngon, giá rẻ và bình dân, Osaka là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng mùa thu với nhiệt độ trung bình khoảng 23°C, giúp khách du lịch có thể tiết kiệm nhất châu Á. Osaka xếp thứ 2 (sau vị trí thứ nhất của Thủ đô Santiago, Chile) trong danh sách 5 điểm đến hàng đầu này.

Chi phí lưu trú một đêm ở Osaka khoảng 50 USD, ăn uống trong 2 ngày khoảng 25 USD. Văn hóa ẩm thực địa phương có giá cả phải chăng của Osaka với các chợ ẩm thực đường phố và nhà hàng bình dân, cho phép khách du lịch có thể tiết kiệm tiền trong khi vẫn thưởng thức ẩm thực Nhật Bản đích thực.

Tour đi bộ khám phá Kanazawa đưa khách du lịch dạo quanh các địa danh nổi tiếng, những con phố bí ẩn, cùng ẩm thực địa phương và văn hóa sống động nơi "Thành phố vàng" nổi tiếng này của Nhật Bản. Ảnh: amazingtourjp

Kanazawa mang lại trải nghiệm văn hóa giá rẻ tại Nhật Bản

Xếp thứ 3 là Thủ phủ Kanazawa của tỉnh Ishikawa - nơi được mệnh danh là "Thành phố vàng", nổi tiếng với nghề làm vàng lá (Kinpaku) được gìn giữ suốt hàng trăm năm. Nơi đây cũng là một trong những điểm đến giá cả phải chăng nhất Nhật Bản, dành cho khách du lịch có kế hoạch nghỉ ngắn ngày vào mùa thu, khi nhiệt độ trung bình khoảng 22 độ C.

Với mức chi phí ăn ở tương tự như tại Osaka, khách du lịch có thể dành khoảng 175 USD còn lại cho các trải nghiệm, tham quan và những hoạt động khác. Một trong những lợi thế lớn nhất của Kanazawa là khả năng đi bộ dễ dàng, với điểm số đi bộ 99/100 cho phép khách du lịch trải nghiệm nhiều điểm tham quan mà không cần phụ thuộc nhiều vào phương tiện giao thông công cộng.

Bất ngờ Hàn Quốc,Chile và Nam Phi

Các vị trí gây bất ngờ còn lại thuộc về những "điểm nóng" du lịch khác thuộc cả châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, bao gồm:

Seoul, Hàn Quốc hoàn thiện danh sách 5 điểm đến giá cả phải chăng

Mặc dù là một trong những khu đô thị lớn nhất châu Á, Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vẫn dễ dàng tiếp cận đối với những khách du lịch có ngân sách hạn chế. Seoul xếp thứ 5 trong danh sách, với chi phí cho 1 đêm nghỉ và 2 ngày ăn uống khoảng 90 USD. Còn khoảng 160 USD cho các trải nghiệm khác.

Myeongdong - một trong những khu mua sắm chính ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, luôn tấp nập khách du lịch. Ảnh: Newsis1

Seoul cung cấp hàng trăm điểm tham quan, di tích văn hóa và lựa chọn giải trí, cùng hơn 400 địa điểm vui chơi về đêm. Với nhiệt độ mùa thu trung bình khoảng 20°C cùng mức điểm 88/100 về khả năng đi bộ của Seoul, khách du lịch dễ dàng khám phá các khu trung tâm và khu vực nổi tiếng mà không tốn nhiều chi phí đi lại.

Santiago, Chile - điểm đến cuối tuần mùa thu rẻ nhất thế giới

Mùa thu với nhiệt độ trung bình khoảng 23°C, tạo điều kiện thoải mái cho các tour đi bộ, khám phá ngoài trời và tham quan thành phố Thủ đô Santiago của Chile - nơi có hơn 270 địa danh và điểm tham quan lịch sử, cùng hơn 100 địa điểm vui chơi về đêm bao gồm quán bar và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Santiago cung cấp một trong những chi phí thấp nhất cho nơi lưu trú và ăn uống kết hợp - với giá một đêm nghỉ trung bình khoảng 25 USD và ăn uống trong 2 ngày khoảng 36,72 USD, đưa tổng chi phí thiết yếu lên hơn 60 USD. Gần 190 USD còn lại từ ngân sách 250 USD, khách du lịch có thể chi tiêu cho các hoạt động, phương tiện đi lại, mua sắm và giải trí.

Sự kết hợp giữa chi phí sinh hoạt hàng ngày thấp, thời tiết thuận lợi và nhiều điểm tham quan, đã đưa Thủ đô Santiago của Chile trở thành lựa chọn hàng đầu cho những du khách tìm kiếm kỳ nghỉ ngắn mùa thu 2026 với giá cả phải chăng. Ảnh: budgetyourtrip

Khách du lịch khám phá hương vị Cape Town, Nam Phi qua tour ẩm thực và tham quan thành phố. Ảnh: viator

Cape Town, Nam Phi - kết hợp giữa thời tiết ấm áp với du lịch giá rẻ

Với nhiệt độ trung bình mùa thu khoảng 24°C, Thủ phủ Cape Town của tỉnh Tây Cape (cũng đóng vai trò Thủ đô lập pháp của Nam Phi) là điểm đến hấp dẫn đối với những khách du lịch muốn tránh cái lạnh mùa thu ở quê nhà.

Chi phí nơi lưu trú trung bình khoảng 50 USD mỗi đêm và ăn uống 2 ngày khoảng hơn 40 USD, giúp khách du lịch có một phần đáng kể trong ngân sách 250 USD dành cho các hoạt động và trải nghiệm.

Cape Town cũng cung cấp những cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm, với điểm số khả năng đi bộ là 98/100. Hơn 230 địa danh và điểm tham quan cùng cuộc sống về đêm sôi động với hơn 150 quán bar, mang đến cho khách du lịch nhiều lựa chọn sau một ngày khám phá núi, bãi biển, các điểm tham quan văn hóa và khu vực lịch sử.

Nguồn: Travel & Tour World