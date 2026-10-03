Bất ngờ nhóm khách Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam

Nhóm khách Philippines lần đầu trải nghiệm kem 3D mô phỏng Nhà thờ Lớn Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố sáng 3/10, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng qua, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, lượng khách đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1%. Đến nay, lượng khách quốc tế đã đạt gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt của cả năm.

Trong tổng số khách quốc tế, 83,2% đến Việt Nam bằng đường hàng không, 15,4% qua đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Hàng không tiếp tục là phương thức chủ yếu đưa khách quốc tế đến Việt Nam.

Khách Philippines tăng trưởng mạnh nhất

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc dẫn đầu với 3,9 triệu lượt (chiếm 22,4%); Hàn Quốc đứng thứ 2 với 3 triệu lượt (17,3%).

Hai thị trường này có quy mô dân số lớn, khoảng cách địa lý tương đối gần và kết nối hàng không thuận lợi. Nguồn khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc cũng phù hợp với nhiều loại hình du lịch tại Việt Nam, từ biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm đến ẩm thực và vui chơi giải trí.

Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt, trở thành thị trường châu Âu có lượng khách lớn nhất. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964.000 lượt, Mỹ đứng thứ năm với 764.000 lượt.

Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia (688.000 lượt), Nhật Bản (674.000 lượt), Philippines (523.000 lượt), Ấn Độ (505.000 lượt) và Australia (485.000 lượt).

Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 74,5% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng của khu vực này thấp hơn các khu vực khác do một số thị trường lớn ở Đông Bắc Á tăng chậm. Khách Trung Quốc tăng 1,5%, Đài Loan (Trung Quốc) tăng 4,1%, trong khi khách Hàn Quốc giảm 5,5%.

Ngược lại, nhiều thị trường Đông Nam Á tăng mạnh. Philippines dẫn đầu với mức tăng 55,2%, tiếp đến là Campuchia (40,5%), Singapore (29,8%), Indonesia (25,5%), Malaysia (18,1%) và Thái Lan (10,1%).

Hai thị trường ngoài Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng đáng kể là Ấn Độ (33%) và Australia (21%).

Khách Nga nghỉ dưỡng trên bãi biển Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại châu Âu, Nga tiếp tục dẫn đầu với hơn 1 triệu lượt khách, tăng 160,6%. Nhu cầu từ thị trường này tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông. Kết nối hàng không giữa hai nước cùng năng lực cung ứng dịch vụ tại các điểm nghỉ dưỡng cũng là những yếu tố hỗ trợ thị trường này.

Đà tăng của các thị trường châu Âu trong năm nay cho thấy dư địa khai thác nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày, đồng thời quan tâm đến các sản phẩm văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Việt Nam thăng hạng

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá kết quả 9 tháng của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu tác động từ nhiều yếu tố như bất ổn địa chính trị, khó khăn kinh tế, chi phí vận tải và năng lượng tăng, cạnh tranh giữa các điểm đến và thay đổi trong nhu cầu của du khách.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), du lịch quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4% trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổ chức này cũng hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế cả năm xuống 1-2%, từ mức 3-4% đưa ra hồi tháng 1.

Trong bối cảnh đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng 2 chữ số sau 9 tháng. Đà tăng được phân bổ ở nhiều thị trường, từ Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia đến châu Âu, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu về quy mô.

Du khách quốc tế đổ về Hạ Long (TP. Quảng Ninh) cuối tháng 5. Ảnh: Đinh Hà.

Theo Cục Du lịch, kết quả này gắn với nhiều yếu tố như:

Khả năng kết nối hàng không

Sự đa dạng của sản phẩm du lịch

Mức độ mở rộng nguồn khách. Cơ cấu thị trường cũng đang có thêm những thay đổi khi các nước Đông Nam Á và một số thị trường ngoài khu vực ghi nhận mức tăng cao

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 25/9, Việt Nam đạt 4,15 điểm trong Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) 2026, tăng 6,3% so với năm 2024 và tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới. WEF cho biết 92% trong số 110 nền kinh tế được xếp hạng năm nay cải thiện điểm TTDI so với kỳ trước.

WEF cho rằng giai đoạn tiếp theo của du lịch không chỉ tập trung vào phục hồi lượng khách mà còn vào khả năng quản lý tăng trưởng và chuyển lượng khách thành giá trị lâu dài cho điểm đến.

"Sự gia tăng khách từ nhiều khu vực đang mở rộng nguồn thị trường bên cạnh các nhóm khách truyền thống. Cùng với số lượng, các chỉ tiêu như thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị kinh tế từ du lịch sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả của đà tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo", đại diện Cục Du lịch nhận định.

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