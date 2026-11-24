Sáng 24/11, thông tin về vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Những người ở gần hiện trường cho biết, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ đã có mặt rất nhanh, chỉ sau vài phút.

Vụ nổ đã gây thiệt hại lớn. Tính đến 11h ngày 24/11, đã có 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Các bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân lực khẩn cấp để cấp cứu, điều trị các nạn nhân, theo Tiền Phong.

Nơi xảy ra sự cố là một cửa hàng ăn nhẹ. Ảnh: TPO.

Trên mạng xã hội, một số người ở gần khu vực xảy ra vụ nổ đề cập đến việc có những người khi bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn lại chạy ra ngoài, tiến về phía phát ra tiếng nổ, có thể để xem có chuyện gì.

Thực tế, việc muốn biết chuyện gì xảy ra là phản ứng dễ hiểu; thậm chí, có những người còn chạy đến để sẵn sàng hỗ trợ người gặp nạn trong những tình huống như vậy. Nhưng theo khuyến cáo của các cơ quan về cứu nạn, cứu hộ thì nếu bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn ngay gần mình, mỗi người nên làm gì?

Việc nên làm ngay lập tức

Theo trang Survival Basics của Anh về kỹ năng sinh tồn trong những tình huống khẩn cấp, thì khi nghe thấy tiếng nổ ở gần mình, nếu đang ở trong nhà, hãy lập tức tránh xa cửa sổ, cửa kính và những đồ vật có nguy cơ rơi đổ. Có thể tìm chỗ trú dưới gầm bàn chắc chắn. Không nên đến gần cửa sổ để ngó ra xem.

Để ý tòa nhà mình đang ở xem nên ở nguyên tại chỗ hay sơ tán.

Nếu cảm thấy tòa nhà mình đang ở có dấu hiệu bị ảnh hưởng thì nên rời đi sau khi mối nguy hiểm tức thời đã qua. Giữ bình tĩnh, di chuyển nhẹ nhàng, không dùng thang máy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: TPO.

Không nên chạy về phía phát ra tiếng nổ

Theo trang Survival Basics và theo Văn phòng Quản lý các tình huống khẩn cấp Philadelphia (Mỹ), người dân không nên tiến lại gần nguồn phát ra tiếng nổ. Tránh xa các tòa nhà bị hư hại vì nhiều đồ vật có thể rơi xuống.

Nếu ngửi thấy mùi khí gas, hãy tránh xa và không sử dụng bất cứ thứ gì có thể phát ra tia lửa điện, không sử dụng điện thoại.

Ngoài ra, khi có sự cố không may, xe cứu hộ cần đường đi thông thoáng. Việc nhiều người chạy lại gần hiện trường có thể cản trở công tác cứu hộ và tự đặt mình vào nguy hiểm.

Vì vậy, người đang đi trên đường mà nghe thấy tiếng nổ cũng nên di chuyển ra xa nơi xảy ra sự cố, tránh những công trình có dấu hiệu bị ảnh hưởng, hư hại.

Ngôi nhà nơi phát ra tiếng nổ đã đổ sập. Một số nhà gần đó bị ảnh hưởng, vỡ cửa kính. Ảnh: TPO.

Một điều cần lưu ý là tiếng nổ đã chấm dứt không có nghĩa là nguy hiểm hoàn toàn đã qua. Ở khu vực xảy ra vụ nổ vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, có khí độc, vật liệu rơi từ trên cao hoặc sập đổ các kết cấu công trình.

Do đó, nếu không phải là người làm nhiệm vụ trong tình huống ấy thì không nên tiến đến gần hiện trường. Việc này cũng là để lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuận tiện hơn khi làm nhiệm vụ.

Nếu có thông báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, người dân cần tuân thủ thật nghiêm túc và nhanh chóng.