Bất ngờ nam nghệ sĩ đình đám kinh doanh bán loa đài ở đường Kim Giang, Hà Nội

Trần Bình Trọng sinh năm 1973, là con trai NSND Trần Nhượng. Được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh nhanh chóng làm quen với ánh đèn sân khấu và nghiệp diễn. Dù vậy, không dựa dẫm vào danh tiếng của người cha nổi tiếng, anh đã tự mình nỗ lực qua từng vai diễn để khẳng định vị thế cá nhân.

Từ năm 5 tuổi, Bình Trọng đã lên sân khấu biểu diễn. Dù có duyên với nghệ thuật từ sớm, anh không đặt mục tiêu trở thành người nổi tiếng. Sau khi học Đại học Văn hóa, anh theo chân các đoàn làm phim, ban đầu chủ yếu đảm nhận những vai phụ trong các tác phẩm hài.

Không mang dáng vẻ điển trai như hình mẫu thông thường, Bình Trọng vẫn ghi dấu ấn sâu đậm nhờ diện mạo đặc trưng, nét diễn chân thật cùng phong cách thể hiện nhân vật hài hước, tưng tửng. Anh từng để lại nhiều ấn tượng với vai Thiên Lôi trong chương trình Táo quân. Dù ít khi đảm nhận vai chính, anh vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ nét diễn riêng biệt.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Bình Trọng là khi anh chuyển dần sang công việc đạo diễn, sản xuất phim. Tên tuổi của anh gắn liền với hai series hài Tết Đại gia chân đất và Làng ế vợ - những chương trình từng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của một bộ phận khán giả phía Bắc mỗi dịp cuối năm.

Trần Bình Trọng là người đứng sau series hài Tết nổi tiếng "Đại gia chân đất".

Bên cạnh vai trò diễn viên và đạo diễn, Bình Trọng còn quản lý doanh nghiệp chuyên về sản xuất phim cũng như tổ chức sự kiện. Việc đảm đương nhiều công việc cùng lúc giúp anh tự chủ tối đa trong các dự án, từ khâu biên kịch, tổ chức sản xuất cho đến tuyển chọn diễn viên.

Ngoài công việc nghệ thuật, Trần Bình Trọng còn khiến khán giả chú ý bởi công việc kinh doanh loa đài. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn thường xuyên chia sẻ các clip, hình ảnh liên quan đến việc bán thiết bị âm thanh. Hình ảnh một người vốn quen thuộc với máy quay, trường quay và những bộ phim hài nay xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm tạo nên nét đời thường khác với hình dung của công chúng về một đạo diễn nổi tiếng.

Nhiều người bất ngờ khi nam đạo diễn thường xuyên chia sẻ các clip, hình ảnh liên quan đến việc bán thiết bị âm thanh. Ảnh: FBNV

Sự chủ động đăng tải thông tin bán loa đài lên mạng xã hội thể hiện góc nhìn rất cởi mở của Bình Trọng khi chia sẻ về các hoạt động ngoài nghệ thuật. Thay vì chỉ giới hạn ở hình ảnh hậu trường hay công việc cùng đồng nghiệp, anh thẳng thắn đưa hoạt động kinh doanh lên trang cá nhân để tiếp cận người mua qua nền tảng trực tuyến.

Hình ảnh những món loa đài được Trần Bình Trọng chia sẻ trên trang cá nhân.

Về đời tư, Trần Bình Trọng có cuộc sống gia đình khá ổn định. Vợ anh có tên Thu Phương, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và kém chồng 9 tuổi. Hai người quen nhau năm 2002, khi Bình Trọng làm trợ lý cho ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Họ kết hôn năm 2005.

Thu Phương ít khi xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm lo gia đình và hỗ trợ sự nghiệp cho chồng. Cô trực tiếp quán xuyến công tác tài chính, sổ sách cho công ty và lo liệu việc nhà mỗi khi anh bận rộn thực hiện các dự án phim. Nam đạo diễn luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho người bạn đời, chia sẻ rằng cô nấu ăn ngon, chu đáo, tiết kiệm và rất bản lĩnh.

Vợ chồng Bình Trọng hiện có 3 người con. Dù chồng là gương mặt quen thuộc của dòng phim hài Tết, gia đình anh tương đối kín tiếng, ít phô trương chuyện riêng tư. Nam đạo diễn từng cho biết mình bận rộn với công việc làm phim nên vợ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nếp sống gia đình.

Ngôi nhà của nam nghệ sĩ là bối cảnh quen thuộc của các clip quảng cáo loa đài.

Mái ấm của gia đình anh tọa lạc tại một khu đô thị thuộc đường Kim Giang, Hà Nội. Căn nhà phố 4 tầng với diện tích gần 100m2 được xây dựng hiện đại, đáp ứng tốt không gian sống cho gia đình đông người. Nơi đây cũng chính là bối cảnh quen thuộc được nam đạo diễn sử dụng để quay các video bán loa đài phục vụ khách hàng.

Ngôi nhà 4 tầng khang trang còn có cây cảnh, hoa giấy và hồ cá Koi.