Sở Nội vụ TP. Cần Thơ vừa có báo cáo tổng hợp về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó thông tin về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo báo cáo, có hơn 1.260 doanh nghiệp với gần 36.900 lao động thực hiện báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng. Trong đó, 56 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, hơn 1.200 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

Công nhân chế biến thủy sản tại một doanh nghiệp ở Cần Thơ. Ảnh minh họa.

Đối với kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, có 788 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 26.371 lao động. Mức thưởng bình quân dự kiến gần 9,7 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất là 94,6 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh.

Xét theo từng loại hình doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 11,3 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 10,47 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 8,4 triệu đồng/người. Riêng công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dự kiến thưởng bình quân 2 triệu đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch năm 2027, có 840 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 12.958 lao động, mức thưởng bình quân 7,87 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất 94,6 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người.

Về tiền lương thực trả trong năm 2026, mức bình quân tại các doanh nghiệp ở Cần Thơ đạt 11,69 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước có mức bình quân 19,52 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 11,69 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh 12,42 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp FDI 9,99 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất được ghi nhận là 130 triệu đồng/người/tháng tại một doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn phường Hưng Phú. Ngược lại, mức lương thấp nhất là 4 triệu đồng/tháng, cũng thuộc doanh nghiệp dân doanh.