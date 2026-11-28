Ngày 28/11, UBND TP. Đà Nẵng cho hay đã ban hành quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tại bãi đỗ xe số 255 Phan Châu Trinh và 166 Hải Phòng.

Đây là hai bãi đỗ xe tự động, ứng dụng công nghệ thông minh nằm ngay khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Bãi đỗ xe thông minh số 166 Hải Phòng. Ảnh: Thanh Hiền.

Mức giá trông giữ ô tô từ 7 chỗ trở xuống tại hai bãi đỗ xe này được tính theo lượt và theo tháng.

Đối với hình thức gửi theo lượt, giá trong 1 giờ đầu tiên là 15.000 đồng/xe; trong 2 giờ đầu tiên là 30.000 đồng/xe; trên 2 giờ là 70.000 đồng/xe. Trường hợp gửi qua đêm, từ sau 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, mức giá là 100.000 đồng/xe/lượt.

Đối với hình thức gửi theo tháng, mức giá từ 7 giờ đến 22 giờ là 1,5 triệu đồng/xe; từ sau 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau là 1 triệu đồng/xe; gửi cả ngày và đêm là 2 triệu đồng/xe.

Xe gửi cả ngày và đêm theo tháng tại bãi đỗ xe thông minh có mức giá 2 triệu đồng/xe.

Riêng phần diện tích sân ngoài trời của bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng, áp dụng đối với ô tô từ 16 chỗ trở xuống và ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống, giá gửi theo lượt ban ngày là 30.000 đồng/xe; ban đêm là 40.000 đồng/xe; cả ngày và đêm là 70.000 đồng/xe.

Giá gửi theo tháng tại khu vực này lần lượt là 450.000 đồng/xe đối với gửi ban ngày; 530.000 đồng/xe đối với gửi ban đêm và 950.000 đồng/xe đối với gửi cả ngày, đêm.

Mức giá này áp dụng từ 1/1/2027.

Bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng gồm 6 tầng với hơn 170 chỗ đỗ trong nhà cho xe từ 7 chỗ trở xuống và hơn 60 chỗ đỗ ở ngoài trời. Bãi đỗ xe 255 Phan Chu Trinh gồm 124 chỗ, đây là bãi đỗ xe thông minh đầu tiên của Đà Nẵng, đưa vào vận hành năm 2019.