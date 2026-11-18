Tuy nhiên, không ít người điều khiển xe máy vẫn chủ quan hoặc quên thực hiện quy định này, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và có thể bị xử phạt hành chính.

Theo Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ khi chuyển hướng. Đồng thời, người lái xe phải chuyển dần sang làn đường gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ phải được sử dụng liên tục trong suốt quá trình chuyển hướng. Chỉ khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác, người điều khiển mới được phép chuyển hướng.

Như vậy, người điều khiển xe máy phải bật đèn xi nhan khi rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu xe. Việc sử dụng tín hiệu báo hướng rẽ đúng quy định giúp những phương tiện xung quanh chủ động điều chỉnh tốc độ, hướng di chuyển, hạn chế nguy cơ va chạm.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người tham gia giao thông vẫn bỏ qua thao tác này. Việc chuyển hướng đột ngột mà không có tín hiệu báo trước khiến người đi phía sau khó phán đoán tình huống, dễ dẫn đến va chạm. Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, hành vi không bật xi nhan khi chuyển hướng còn có thể khiến người điều khiển xe máy bị xử phạt.

Cụ thể, theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ hoặc có tín hiệu nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

"3. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển;"

Không chỉ vi phạm khi chuyển hướng, người điều khiển xe máy không bật xi nhan khi chuyển làn đường cũng có thể bị xử phạt. Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi này là từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

"1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

e) Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề”;".

Đáng chú ý, việc triển khai hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều tuyến đường đang góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông, trong đó có lỗi không bật xi nhan khi chuyển hướng hoặc chuyển làn.

Vì vậy, người điều khiển xe máy cần hình thành thói quen bật đèn xi nhan trước khi chuyển hướng, chuyển làn và duy trì tín hiệu trong suốt quá trình thực hiện. Bên cạnh việc chấp hành quy định pháp luật, thao tác đơn giản này còn giúp các phương tiện xung quanh nhận biết ý định di chuyển, chủ động xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn cho chính người lái xe và cộng đồng.