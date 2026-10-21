Bất ngờ mới đến với Jennie BLACKPINK

Theo các bảng xếp hạng mới nhất tính đến ngày 24/10, được Billboard công bố vào ngày 20/10 (giờ địa phương), ca khúc Dracula đã vươn lên vị trí thứ 5 trên Hot 100, bảng xếp hạng đĩa đơn chính tại Hoa Kỳ, tăng một bậc so với tuần trước đó. Với thành tích này, bài hát đã san bằng kỷ lục cao nhất trước đây của chính nó (vị trí thứ 5) và đánh dấu tuần thứ 21 góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng Hot 100. Jennie tiếp tục nối dài kỷ lục của bản thân về khoảng thời gian trụ vững trong top 10 Hot 100 lâu nhất đối với một nghệ sĩ K-pop.

Thứ hạng mới này đạt được chỉ một tuần sau khi Dracula bật tăng từ vị trí thứ 10 lên thứ 6 trên bảng xếp hạng ngày 17/10, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đài phát thanh. Vào thời điểm đó, ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng "Radio Songs" (dành cho mọi thể loại âm nhạc) trong tuần thứ tư liên tiếp.

Nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE của HYBE cũng ghi nhận bước tiến vượt bậc. Đĩa đơn Animal của nhóm đã tăng bốn bậc so với tuần trước để vươn lên vị trí thứ 28 trên Hot 100, thiết lập thành tích cao nhất trong sự nghiệp của nhóm tính đến hiện tại. Trên bảng xếp hạng Billboard 200, mini album WILD của nhóm tăng một bậc lên vị trí thứ 38, trong khi sản phẩm trước đó là BEAUTIFUL CHAOS đã quay trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 176, giúp KATSEYE có cùng lúc hai album góp mặt trên bảng xếp hạng này.

Các nghệ sĩ K-pop khác cũng tiếp tục duy trì sự hiện diện bền bỉ trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album THIS AND THAT của Stray Kids dù giảm sáu bậc so với tuần trước nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ 35, đánh dấu tuần thứ 10 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng. Album ARIRANG của BTS tăng hai bậc lên vị trí thứ 41, duy trì vị trí trong 30 tuần liên tiếp. Trong khi đó, mini album thứ 8 của ENHYPEN mang tên THE SIN : BLISS vẫn ổn định ở vị trí thứ 122, đánh dấu tuần thứ tám liên tiếp có mặt trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhạc phim của tác phẩm hoạt hình KPop Demon Hunters trên Netflix vẫn giữ vững vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đánh dấu tuần thứ 69 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Album cũng thiết lập kỷ lục mọi thời đại trên bảng xếp hạng 'Soundtracks' (Nhạc phim) của Billboard, khi có tổng cộng 65 tuần đứng ở vị trí quán quân.