Bất ngờ lý do '4 Thầy trò Đường Tăng' đi vào làn ô tô ở TP.HCM gây xôn xao

Ngày 22/9, báo Thanh Niên đưa tin, liên quan vụ việc "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM xôn xao mạng xã hội, lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên làm rõ.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký gồm Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng.

Nhóm người này (thầy trò Đường Tăng) đi bộ và cưỡi ngựa sát dải phân cách bê tông bên trong làn đường dành riêng cho xe cơ giới. Vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Khải (đoạn qua địa bàn xã Tân An Hội, TP.HCM).

Hình ảnh từng gây xôn xao trên MXH.

Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đây là trò dàn dựng, "quay clip câu view". Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, đây thực chất là hoạt động đưa linh cữu theo tâm nguyện của người đã mất, được gia đình và dịch vụ mai táng phối hợp thực hiện.

Dẫu vậy, việc đưa cả đoàn người hóa trang cùng ngựa thật di chuyển trực tiếp vào làn đường dành cho ô tô là hành vi vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ.

Thông tin trên báo Lao Động, Hiện Công an xã Tân An Hội đang phối hợp đơn vị liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Công an xã Tân An Hội khuyến cáo, khi tổ chức các nghi thức tâm linh, đám tiệc hoặc sự kiện gia đình, người dân cần lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.

Trường hợp cần thiết, người dân nên liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn về lộ trình, phương án tổ chức, tránh gây mất an toàn giao thông hoặc vi phạm pháp luật.

(Tổng hợp)

Tổng hợp