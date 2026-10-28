Bất ngờ lớn ở cuộc đua vô địch Serie A

Lazio thăng hoa dưới thời HLV Gennaro Gattuso.

Lazio đang trở thành hiện tượng Serie A mùa này khi bất bại sau 9 vòng, giành 8 chiến thắng và một trận hòa để dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, AS Roma cũng thăng hoa ở vị trí thứ 3, giúp thủ đô Italy tạo nên bất ngờ lớn trong cuộc đua với những ông lớn truyền thống.

Trước mùa giải, Lazio không được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh thành Rome đang khiến mọi dự đoán đảo chiều bằng phong độ gần như hoàn hảo. Sau 9 trận, họ giành 25 điểm, hơn Inter Milan 3 điểm và chưa phải nhận thất bại nào.

Chiến thắng 6-2 trước Sassuolo là minh chứng mới nhất cho sức mạnh của Lazio. Dù thủ môn Stefano Turati cản phá thành công hai quả phạt đền, đội chủ nhà vẫn không thể ngăn đối thủ giành chiến thắng đậm.

Không chỉ giành điểm số ấn tượng, Lazio còn thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Sau 9 vòng, họ ghi 22 bàn và chỉ thủng lưới 7 lần. Thành tích này giúp đội bóng thủ đô nằm trong nhóm tấn công hiệu quả nhất, đồng thời sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.

Roma chơi rất ổn định từ đầu mùa.

Sự thăng hoa của Lazio càng đáng chú ý khi người hàng xóm AS Roma cũng chơi ấn tượng. Đội bóng áo bã trầu đứng thứ 3 với 21 điểm sau 9 trận, chỉ kém Lazio 4 điểm. Roma thắng 6 trận và hòa 3, cũng duy trì thành tích bất bại..

Rạng sáng 28/10, Roma đánh bại Cagliari 4-2 tại sân Olimpico trong trận đấu giàu kịch tính. Bị đối thủ dẫn trước trên chấm phạt đền, đội chủ nhà nhanh chóng đảo ngược tình thế nhờ các bàn thắng của Emanuele Lulli và Niccolo Pisilli.

Sau khi Daniel Maldini gỡ hòa 2-2 cho Cagliari ở phút 81, Rodrigo Mora và Donyell Malen ghi hai bàn liên tiếp trong những phút cuối, ấn định chiến thắng cho Roma.

Roma hiện ghi 23 bàn và chỉ nhận 8 bàn thua sau 9 vòng. Những con số cho thấy đội bóng này không chỉ duy trì khả năng tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự tương đối chắc chắn.

Việc Lazio và Roma cùng nằm trong top 3 tạo nên diện mạo bất ngờ cho Serie A. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Lazio và Roma hoàn toàn có thể tiếp tục làm đảo lộn cuộc đua vô địch mùa này.