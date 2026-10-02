Bất ngờ lớn khi Nga 'biến' xe tăng T-14 Armata thành... hệ thống phòng không tầm ngắn

Báo chí Nga mới đây đã đăng tải thông tin về việc hoàn thành một loạt công trình hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata - chiếc MBT chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động thực tế nào trong gần 5 năm kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ.

Trong những thông báo trước đó, việc tích hợp một khẩu pháo nòng trơn cỡ 152 mm có khả năng bắn đạn dẫn đường Krasnopol hoặc tên lửa Kornet đã từng được nhắc tới.

Nâng cấp nói trên ngoài gia tăng sức mạnh hỏa lực còn có vai trò biến T-14 Armata thành một "hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn" đúng nghĩa, đây là những gì được chuyên gia Andriy Tarasenko - một nhà nghiên cứu lịch sử xe bọc thép nổi tiếng người Ukraine lưu ý.

Căn cứ vào những gì báo chí Nga tin tưởng, khẩu pháo nòng trơn 152 mm tương lai sẽ lắp đặt trên xe tăng T-14 Armata được trang bị nòng mạ chrome, sẽ cho phép nó bắn tên lửa chống tăng Kornet tiêu diệt mục tiêu cách xa 10 km trong đường ngắm thẳng.

Bên cạnh đó, việc tích hợp máy bay không người lái trinh sát Pterodactyl và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến vào trang bị tiêu chuẩn trên xe tăng T-14 Armata cũng đã được công bố.

Mặc dù nâng cấp lên pháo 152 mm nhưng lượng đạn dược mà T-14 Armata mang theo vẫn ở mức 40 viên, trong đó 24 viên nằm trong bộ nạp tự động. Đồng thời Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cũng đang nghiên cứu chế tạo phiên bản điều khiển từ xa của chiếc MBT này.

Trước những gì báo chí Nga đăng tải, ấn phẩm Defense Express của Ukraine đã chỉ ra một số điểm bất hợp lý.

Đầu tiên xe tăng vẫn chỉ là phương tiện xuyên phá và đột kích, ở một mức độ nào đó sẽ đảm nhiệm chức năng pháo tự hành yểm trợ hỏa lực, thay vì nhận vai trò phòng không tầm ngắn.

Nguyên nhân là bởi để có thể phát hiện máy bay không người lái hay trực thăng bay thấp, xe tăng T-14 Armata phải bổ sung trạm radar trinh sát đủ tin cậy về tầm hoạt động cũng như khả năng chống nhiễu.

Đây là điều mà thậm chí các hệ thống phòng không chuyên dụng rất đắt tiền của Nga còn chưa theo kịp yêu cầu chiến trường, như các tổ hợp Pantsir-S1, S-400, Buk-M3...

Trước thực tế trên, việc xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata đảm nhiệm được chức năng hệ thống phòng không tầm ngắn bị nhận xét là "siêu thực", kể cả khi được nâng cấp bằng pháo nòng trơn 152 mm với khả năng bắn tên lửa có điều khiển qua nòng.