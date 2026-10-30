Bất ngờ lời khai từ vợ cũ của Mr Hunter tại toà

Vợ cũ Mr Hunter không thừa nhận lừa đảo

Ngày 30/10, Phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 đồng phạm liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan tiếp tục phần xét hỏi.

Trong vụ án cùng với Phó Đức Nam "tức Mr Pips, SN 1995, quê Tp.Hồ Chí Minh", Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, quê Hưng Yên) là một trong những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo. Đáng chú ý, vợ cũ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, quê Hải Phòng), cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước đó, cả Ngọ và Thêu đều từng bị truy nã quốc tế. Hai người bỏ trốn theo những hành trình khác nhau, Ngọ sang Philippines còn Thêu đến Thái Lan, trước khi lần lượt bị bắt và đưa về Việt Nam.

Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Tại toà, khi HĐXX xét hỏi, Ngô Thị Thêu chỉ thừa nhận hành vi Không tố giác tội phạm, không thừa nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thêu thừa nhận khi biết đường dây của Phó Đức Nam bị điều tra đã báo cho đối tượng bỏ trốn, đồng thời bản thân sau đó cũng trốn vì biết hành vi báo cho Nam trốn là vi phạm.

Bị cáo khai đã trốn qua Thái Lai, đưa theo 3 con trong khi đang mai thai. Tại đây, Thêu cho các con học trường quốc tế và bị bắt vào tháng 5/2025. "Bị cáo thừa nhận hành vi Không tố giác tội phạm", bị cáo nói.

Ngô Thị Thêu tại thời điểm bị bắt đưa về nước hồi tháng 5/2025 (Ảnh: Bộ Công an).

Thêu cho rằng, cáo trạng cáo buộc bản thân bị cáo biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam cùng Ngọ cầm đầu và bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho nhóm của Nam lừa đảo là không đúng.

Bị cáo cho rằng, năm 2019, chỉ được nghe Ngọ kể đang làm việc cho người nước ngoài, còn bản thân không biết công việc cụ thể của Ngọ. Quá trình Ngọ làm việc, bản thân không nắm được và không được tham gia vào các công việc Ngọ làm.

Về tài sản bị phong toả, tạm giữ của Thuê nổi bật có 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội và hơn 18 tỷ đồng được Ngọ cho sau ly hôn. Thuê đề nghị gỡ phong toả 2 căn hộ để cho thuê lấy tiền nuôi con, còn hơn 18 tỷ đồng bị cáo đề nghị nếu không phải tiền do phạm tội thì hoàn trả lại, còn là do tiền phạm tội thì xung công quỹ nhà nước.

Xem lời khai của Lê Khắc Ngọ: Mr Hunter xin định giá lại 143 miếng vàng, ước tính 600 tỷ đồng

Mẹ của Mr Pips nói con trai bị tâm thần

HĐXX xét hỏi bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam, trước khi bị bắt đều là bác sĩ) về việc rút tiền, chuyển tài sản cho người thân cất giữ sau khi biết con trai bị bắt, cũng như nguồn gốc số tiền và các tài sản liên quan.

Tại toà, bị cáo Phó Đức Thắng thừa nhận sau khi biết con trai bị bắt đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ các tài khoản tại ngân hàng Techcombank, Vietcombank và MB, sau đó nhờ người thân, bạn đồng nghiệp cất giữ.

Ngoài ra, Thắng khai đã đưa hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt cho bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu cán bộ công an) thông qua cháu ruột Phó Đức Anh. Theo lời khai, khoản tiền này được đưa theo đề nghị của Quang, với mục đích giúp Phó Đức Nam sớm được giám định tâm thần, điều trị bệnh. Bị cáo cũng thừa nhận đã gửi 7 tỷ đồng cho bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu Thắng) nhờ cất giữ.

Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Chủ tọa làm rõ nguồn gốc số tiền mua bất động sản và tiền gửi ngân hàng sau đó được rút ra chuyển cho người thân, bạn bè. Thắng khai trong tổng số 187 tỷ đồng thu về sau khi bán hai căn hộ tại Hà Nội, có 40,8 tỷ đồng là tiền của vợ chồng bị cáo, số còn lại là tiền của Phó Đức Nam.

Để chứng minh nguồn gốc số tiền riêng, Thắng cho biết vợ chồng bị cáo đã bán một căn biệt thự tại quận 9, TP.HCM vào tháng 5/2023 với giá 38,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo có nộp thêm 2 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản. Theo Thắng, những khoản tiền này đã được cơ quan điều tra xác minh.

Trước câu hỏi về hành vi bị truy tố, Thắng thừa nhận việc làm của mình là sai và đồng ý với việc bị truy tố về tội Rửa tiền. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bị hại, bày tỏ sự hối hận và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Lê Thị Liễu, HĐXX yêu cầu làm rõ số tiền bị cáo bị cáo buộc Rửa tiền. Liễu cho biết ban đầu số tiền được xác định là 121 tỷ đồng do chồng chuyển, nhưng sau khi chuyển trả lại 30 tỷ đồng cho chồng, số tiền bị cáo thực tế giữ lại là hơn 90 tỷ đồng. Trong đó, có 40,8 tỷ đồng là tài sản của vợ chồng bị cáo.

Liễu khai trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bản thân không biết con trai làm công việc gì và cũng không biết số tiền trên có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Tuy nhiên, sau khi Nam bị bắt, vợ chồng bị cáo được cơ quan điều tra mời làm việc. Trong lúc hoang mang, lo lắng và thiếu hiểu biết pháp luật, Liễu đã rút tiền khỏi ngân hàng, mua vàng, ngoại tệ rồi gửi nhờ nhiều nơi.

Bị cáo giải thích mục đích là muốn cất giữ tài sản của gia đình và của con trai, phòng trường hợp Nam phạm tội thì có tiền khắc phục hậu quả.

Liễu thừa nhận đây là hành vi sai lầm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Bị cáo cho biết ban đầu từng cảm thấy oan ức, nhưng sau khi được giải thích và qua những ngày xét xử, đã nhận thức được sai phạm của mình.

Đáng chú ý, tại tòa, Liễu tiếp tục đề cập đến tình trạng sức khỏe của con trai. Bị cáo cho biết Phó Đức Nam có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, được chẩn đoán, điều trị lần đầu tại Singapore từ năm 2013. Sau đó, gia đình đưa Nam đi khám tại nhiều cơ sở y tế trong nước.

Theo lời khai của Liễu, trong khoảng 13 năm qua, Nam có những giai đoạn hưng phấn và trầm cảm đan xen. Gia đình đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và trại tạm giam đề nghị cho Nam được giám định pháp y tâm thần.

Khi được chủ tọa hỏi về mục đích đề nghị giám định, Liễu cho rằng bản thân không mặc nhiên cho rằng người mắc bệnh sẽ mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, với vai trò là một bác sĩ, bị cáo mong muốn tình trạng sức khỏe của con trai được đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện, làm rõ khả năng kiểm soát hành vi trong các giai đoạn bệnh.

Liễu cũng gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho các bị cáo trong vụ án được hưởng những bản án khoan hồng, có cơ hội trở về gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Về việc khắc phục hậu quả, Liễu cho biết Phó Đức Nam đã tự nguyện sử dụng toàn bộ tài sản, bất kể nguồn gốc hợp pháp hay do phạm tội mà có, để bồi thường cho các bị hại. Bị cáo mong cơ quan chức năng sớm xử lý tài sản để việc khắc phục được thực hiện nhanh chóng. Cuối phần xét hỏi, HĐXX tiếp tục làm rõ tài sản riêng của vợ chồng Thắng, Liễu đang bị phong tỏa. Thắng khai vợ chồng có 9 bất động sản bị cơ quan điều tra phong tỏa, cùng các tài khoản tại Vietcombank, Techcombank, MB và Agribank với tổng số dư khoảng 6 tỷ đồng. Liễu cho biết ngoài các tài sản trên, bị cáo còn có 34 lượng vàng Bảo Tín Minh Châu tích lũy từ trước và các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng. Trước câu hỏi của HĐXX về việc có đồng ý sử dụng tài sản riêng để hỗ trợ khắc phục hậu quả nếu tài sản của Phó Đức Nam không đủ bồi thường cho các bị hại hay không, Liễu cho biết tinh thần sẵn sàng hỗ trợ.