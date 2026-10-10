Bất ngờ khác của Apple trong tháng 10

John Ternus giới thiệu một mẫu MacBook mới. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang chuẩn bị đợt ra mắt sản phẩm thứ 2 vào cuối tháng 10, tập trung cho MacBook Pro màn hình cảm ứng và iPad mini OLED. Trước đó, hãng đã công bố sự kiện ngày 13/10 để giới thiệu loạt thiết bị nhà thông minh.

Theo nguồn tin của Bloomberg, sự kiện có thể diễn ra vào ngày 27/10. Ngoài MacBook cảm ứng và iPad mini, Apple còn dự kiến giới thiệu thêm MacBook Pro 14 inch và iMac M6.

Tương tự sự kiện về nhà thông minh, các sản phẩm có thể ra mắt dưới dạng video và buổi trải nghiệm trực tiếp cho giới truyền thông.

Theo Gurman, những dòng máy mới sẽ hướng đến nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, làm việc trong lĩnh vực sản xuất video, chỉnh sửa ảnh và sản xuất âm nhạc. Sự kiện gần nhất có quy mô tương tự được Apple tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vào năm 2024.

Loạt sản phẩm mới nằm trong chuỗi thiết bị đầu tiên được ra mắt dưới thời CEO John Ternus, người vừa nhậm chức hồi tháng 9. Các nguồn tin cho biết Ternus muốn Apple gia nhập thị trường mới, tăng cường doanh thu từ những dịch vụ liên quan.

Thời gian gần đây, máy tính Mac thu hút sự quan tâm từ người dùng có nhu cầu vận hành AI tác nhân (agent), đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ cũng gây áp lực lên dây chuyền sản xuất, buộc Táo khuyết tăng giá thiết bị.

Về sự kiện ngày 13/10, Apple nhiều khả năng ra mắt màn hình điều khiển nhà thông minh, HomePod mini và Apple TV mới, tất cả hoạt động xoay quanh trợ lý Siri AI. Hãng cũng sẽ giới thiệu hệ sinh thái nhà thông minh gồm các phụ kiện sản xuất bởi LG và Schneider Electric.

Theo Bloomberg, Apple đang tìm cách vực dậy mảng kinh doanh thiết bị gia đình nhằm tăng sức cạnh tranh với Amazon và Google. Về phía Amazon, công ty cũng vừa ra mắt dòng tablet mới, hoạt động xoay quanh nền tảng Alexa+.

Trong khi đó, sự kiện cuối tháng 10 sẽ đánh dấu bước tiến của Apple vào thị trường laptop cảm ứng. Mang tên mã nội bộ K114 và K116, bộ đôi MacBook Pro mới sẽ nhẹ hơn phiên bản hiện tại, sử dụng màn hình OLED và lỗ khuyết Dynamic Island.

Khác với MacBook Pro cơ bản hay iMac, MacBook Pro cao cấp sẽ sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, tương tự MacBook Pro hiện nay. Apple đã lên kế hoạch cho thế hệ kế nhiệm, dự kiến trình làng vào cuối 2027 hoặc đầu 2028 với chip M7 Pro, M7 Max.

Những thiết bị khác như MacBook Pro 14 inch cơ bản (tên mã J804) và iMac (J833) sẽ giữ nguyên thiết kế, chỉ nâng cấp chip lên M6. Trong khi đó, iPad mini (tên mã J510) cũng sẽ trang bị màn hình OLED, camera trước nằm ngang và hệ thống loa ngoài mới.