Bất ngờ giá vé xem U17 Việt Nam đá World Cup

Theo công bố của FIFA, vé xem các trận đấu tại U17 World Cup 2026 có mức giá tương đối thấp so với quy mô và tầm vóc của một giải đấu cấp thế giới.

Cụ thể, vé phổ thông có giá từ 20 QAR, tương đương khoảng 140.000 đồng, trong khi vé ở hạng cao nhất cũng chỉ vào khoảng 250.000 đồng. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch của FIFA, vé được phân phối thông qua cổng bán vé trực tuyến chính thức. Ảnh: VFF.

Đợt bán vé sớm dành cho người hâm mộ đủ điều kiện thanh toán bằng thẻ Visa bắt đầu từ ngày 19/10.

Đến ngày 26/10, số vé còn lại sẽ được mở bán rộng rãi trên toàn thế giới.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý là loại vé ngày (Day Pass), có giá 20 QAR, tương đương khoảng 140.000 đồng. Ảnh: VFF.

Với loại vé này, khán giả có thể theo dõi nhiều trận đấu diễn ra trong cùng ngày tại các sân thuộc khu vực tổ chức giải, tùy theo điều kiện áp dụng của ban tổ chức. Ảnh: VFF.

Tại vòng bảng U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Theo lịch thi đấu được công bố, U17 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11. Ảnh: AFC.

Sau đó, đội lần lượt chạm trán U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và U17 Mali lúc 20h ngày 26/11. Ảnh: VFF.

Mục tiêu của đại diện Việt Nam là thể hiện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và cạnh tranh cơ hội tiến sâu tại giải đấu. Ảnh: VFF.