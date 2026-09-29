Bất ngờ giá đấu mỏ cát ở Quảng Ngãi vượt lên gần 1,1 triệu đồng/m3

Trong 2 ngày 25 và 26/9 vừa qua, cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra đấu giá 58 mỏ khoáng sản, gồm 19 mỏ cát, 30 mỏ đất san lấp, 8 mỏ đá và 1 mỏ đất sét làm gạch ngói.

Buổi đấu giá 58 mỏ khoáng sản tại Quảng Ngãi. Ảnh: Bá Tứ

Theo đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, kết thúc phiên đấu giá ngày đầu tiên 25/9, có 24/30 mỏ được đấu giá thành công. Các mỏ đấu giá không thành công chủ yếu là đất san lấp, do không có tổ chức, cá nhân nộp tiền đặt trước theo quy định hoặc không đủ điều kiện tổ chức đấu giá vì có dưới 2 đơn vị tham gia.

Đáng chú ý, trong kết quả đấu giá ngày 25/9 là mức giá trúng đấu giá tại một số mỏ cát xây dựng tăng cao. Cụ thể, mỏ cát xóm Cận Sơn, xã Sơn Hạ, có diện tích khai thác 19,2ha, được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp P.L.P đấu trúng với giá 1.050.061 đồng/m3. Tại mỏ cát thôn Minh Thành, xã Trường Giang, diện tích khai thác khoảng 6,9ha, Công ty TNHH Th.Th 29 trúng đấu giá với mức 1.067.583 đồng/m3.

Mức giá này chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển, nhân công, máy móc và các khoản liên quan khác. Trong khi đó, giá cát tại các mỏ thương mại đang khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện dao động khoảng 250.000-600.000 đồng/m3.

Một số mỏ khác cũng có giá trúng cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá hiện hành. Đơn cử như mỏ cát thôn Tân Phú, xã Thiện Tín, diện tích khai thác 2,56ha, được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp P.L.P đấu trúng với giá 767.208 đồng/m3. Hay mỏ cát tại thôn Mỹ Hòa, xã Tư Nghĩa, diện tích khoảng 3,58ha, có giá trúng 707.133 đồng/m3, thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Q.A.

Đại diện cơ quan chức năng tham gia buổi đấu giá kiểm tra thùng bỏ phiếu đấu giá.

Đợt đấu giá lần này được Quảng Ngãi tổ chức trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tăng cao, trong đó đất đắp và đá phục vụ các công trình đang được quan tâm. Việc đấu giá đồng loạt số lượng lớn mỏ khoáng sản được kỳ vọng bổ sung nguồn cung vật liệu, phục vụ các dự án xây dựng và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với giá đấu hơn 1 triệu đồng/m3 cát thì quá cao, việc này sẽ dễ dẫn đến giá cát bán ra thị trường tăng đột biến, gây khó khăn cho các công trình xây dựng và nhu cầu của người dân.