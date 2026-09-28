Bất ngờ dự báo bức tranh lợi nhuận quý III: Nhóm bán lẻ công nghệ bùng nổ, PNJ và đại gia chăn nuôi hụt hơi

Động lực từ Thế Giới Di Động, FPT Retail và Masan

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, mức tăng thực tế đạt khoảng 7,6%. Chứng khoán MB (MBS) đánh giá tâm lý người tiêu dùng vẫn còn thận trọng do áp lực lạm phát và các yếu tố kinh tế vĩ mô chưa ổn định. Dù vậy, kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm bán lẻ và tiêu dùng niêm yết được dự báo tiếp tục phân hóa mạnh, tập trung đà tăng trưởng vào các doanh nghiệp đầu ngành nhờ năng lực cạnh tranh vượt trội.

Ở nhóm bán lẻ điện tử, chu kỳ đổi mới thiết bị tiếp tục là lực đẩy chính. Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) dẫn đầu thị phần với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông không kiểm soát quý III ước đạt 3.456 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Chuỗi Bách Hóa Xanh với quy mô 3.600 điểm bán được dự báo đóng góp khoảng 630 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng mức tăng 160%. Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã chứng khoán: FRT) cũng ghi nhận kết quả tích cực với dự phóng lợi nhuận quý III đạt 374 tỷ đồng, tăng 72%, động lực chính đến từ đà tăng trưởng 30% doanh thu của chuỗi nhà thuốc Long Châu. Tương tự, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã chứng khoán: DGW) được kỳ vọng đạt 481 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 190%.

Với nhóm tiêu dùng thiết yếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) bứt phá với dự phóng lợi nhuận sau thuế quý III đạt 3.984 tỷ đồng, tăng 230%. Kết quả này có được từ việc giá vonfram duy trì quanh mức 3.000 USD/mtu và hoạt động khai thác thêm quặng tại Núi Pháo. Đồng thời, chuỗi WinMart và Masan Consumer tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) cũng duy trì nhịp độ ổn định với dự báo lợi nhuận quý III đạt 2.982 tỷ đồng, tăng 18% nhờ các dòng sản phẩm mới và hoạt động xuất khẩu khả quan.

Cú sốc lợi nhuận tại PNJ và thách thức của ngành chăn nuôi

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề từ các sự cố liên quan đến kinh doanh kim cương thời gian qua. MBS đưa ra dự phóng lợi nhuận sau thuế quý III của PNJ chỉ đạt 186 tỷ đồng, giảm mạnh 63% so với cùng kỳ. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc lượt khách mua hàng trong quý ước tính chỉ tương đương khoảng 60% so với năm trước, đi kèm sự sụt giảm về giá trị mỗi đơn hàng. Doanh thu bán lẻ của PNJ trong quý III được dự báo giảm 42%, tạo sức ép lớn lên biên lợi nhuận. Lợi nhuận cả năm 2026 của PNJ dự kiến lùi về mức 1.512 tỷ đồng, tương ứng giảm 47%.

Đối với nhóm chăn nuôi heo, mức nền cao của cùng kỳ năm trước đang tạo ra lực cản lớn cho đà tăng trưởng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) được dự báo đạt 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, giảm 33% và 1.060 tỷ đồng cho cả năm, tương đương mức giảm 30%. Tương tự, Hòa Phát Agriculture (mã chứng khoán HPA) cũng được dự phóng mức giảm lợi nhuận quý III khoảng 32%, lùi về mức 245 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp chăn nuôi này ước đạt 1.109 tỷ đồng, giảm 31%.

Báo cáo phân tích chỉ rõ, áp lực của nhóm chăn nuôi đến từ việc sản lượng và giá bán heo dự báo thấp hơn cùng kỳ, trong khi giá các loại nguyên liệu đầu vào như đậu tương và ngô tiếp tục neo cao. Cùng nhóm ngành tiêu dùng, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (mã chứng khoán: SAB) cũng ghi nhận sự chững lại trong ngắn hạn với lợi nhuận quý III dự báo giảm 8%, đạt 1.250 tỷ đồng. Bức tranh tài chính quý III cho thấy rõ sự phân tách nguồn tiền trên thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục gia tăng thị phần và tối ưu hóa chi phí hoạt động để sinh lời.