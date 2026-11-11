Bất ngờ cuộc sống tại viện dưỡng lão cách Hà Nội 30km: Sáng chơi pickleball, tối hát karaoke

Thay vì chỉ ăn uống, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi tại một trung tâm dưỡng lão ở Chương Mỹ (Hà Nội) còn có thể chơi pickleball, giao lưu văn nghệ, làm thơ, vẽ tranh.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, Trung tâm Dưỡng lão Đại Yên (Chương Mỹ) có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh và hồ nước. Cuộc sống của người cao tuổi tại đây được tổ chức với lịch sinh hoạt kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, vận động thể chất và giải trí.

Một ngày thường bắt đầu từ sáng sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, tập thể dục và ăn sáng, các cụ lựa chọn hoạt động phù hợp với thể trạng như phục hồi chức năng, chuyền bóng, ném vòng hoặc chơi pickleball. Những người sức khỏe hạn chế có thể ngồi bên ngoài theo dõi, cổ vũ bạn bè.

Pickleball trở thành một trong những hoạt động thể thao được các cụ yêu thích.

Những người chưa thể tham gia vận động vẫn hào hứng ngồi bên ngoài cổ vũ.

Sau bữa trưa, các cụ nghỉ ngơi, được nhân viên hỗ trợ vệ sinh cá nhân và chăm sóc theo nhu cầu. Buổi chiều, mọi người tiếp tục các hoạt động sinh hoạt chung.

Đặc biệt, thứ Ba và thứ Năm hằng tuần là thời gian tổ chức karaoke để các cụ giao lưu, ca hát. Trung tâm cũng tổ chức sinh nhật và hoạt động tập thể vào những dịp lễ, Tết.

Hoạt động karaoke giúp các cụ giao lưu, giải trí và gắn kết với nhau.

Công việc chăm sóc diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhân viên túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ sinh hoạt, theo dõi sức khỏe và kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường ở người cao tuổi.

Không chỉ tìm kiếm sự chăm sóc, nhiều người còn coi đây là môi trường để duy trì sở thích cá nhân và mở rộng các mối quan hệ.

Bà Nguyễn Thị Dần (TP Thái Bình) cho biết, những hoạt động tập thể và sự quan tâm của nhân viên giúp bà dần thích nghi với cuộc sống tại trung tâm. Bên cạnh sinh hoạt chung, bà cũng chú trọng vận động, giữ gìn sức khỏe và tinh thần vui vẻ.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, trung tâm chú trọng tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần.

Theo chị Cao Thị Loan, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Dưỡng lão Đại Yên, mức phí lưu trú hiện khởi điểm 6 triệu đồng/tháng đối với người có thể tự ăn uống, sinh hoạt. Với người cần hỗ trợ thay bỉm, tắm rửa và vệ sinh cá nhân, chi phí là 7 triệu đồng/tháng. Dịch vụ phục hồi chức năng thu thêm 1 triệu đồng/tháng. Tiền thuốc men do gia đình tự chi trả.

Đại diện trung tâm cho biết cơ sở hiện chưa triển khai dịch vụ bán trú và không có hình thức lưu trú trọn đời.