Bất ngờ cục diện sau vòng 5 V-League 2026/2027

Đánh bại chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai 2-0 tối 25/10 giúp Sông Lam Nghệ An có 11 điểm, với 3 trận thắng và 2 trận hòa sau 5 trận. Đội bóng xứ Nghệ trở thành CLB duy nhất bất bại tại V-League mùa này, trong khi CLB Ninh Bình bất ngờ trắng tay trên sân nhà.

Đây là lần đầu Sông Lam Nghệ An trở lại đỉnh bảng kể từ ngày 16/7/2022, tức cách đây hơn 4 năm. Thành tích càng đáng chú ý khi đội bóng xứ Nghệ không còn được đầu tư mạnh như trước, chủ yếu dựa vào lực lượng cầu thủ tự đào tạo.

Ngôi đầu của Sông Lam Nghệ An được xác lập sau thất bại 0-1 của Ninh Bình FC trước CLB Công an TPHCM. Bàn thắng ở phút 90+5 của tiền đạo Jason Cummings khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhận trận thua đầu tiên mùa này, đồng thời rơi từ vị trí dẫn đầu xuống thứ 4.

Trận thắng nghẹt thở cũng đưa CLB Công an TPHCM vào nhóm 5 đội cùng có 10 điểm, chỉ kém Sông Lam Nghệ An đúng 1 điểm.

Khoảng cách giữa các đội được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại, lần lượt là CLB Nam Định (+7), CLB Công an Hà Nội (+5), CLB Ninh Bình (+4), CLB Công an TPHCM (+3) và CLB Hà Tĩnh (+2).

CLB Sông Lam Nghệ An bất ngờ vươn lên dẫn đầu sau 5 vòng đấu tại V-League 2026/2027. Ảnh: Sông Lam Nghệ An.

Trong nhóm bám đuổi, Thép Xanh Nam Định gây ấn tượng mạnh nhất khi đè bẹp CLB Đồng Nai 4-0 trên sân khách, qua đó vươn lên nhì bảng.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đánh rơi cơ hội chiếm ngôi đầu sau trận hòa CLB Thanh Hóa 1-1, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì sức cạnh tranh bằng chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, CLB Hà Nội FC tiếp tục gây thất vọng khi thua CLB Đà Nẵng 0-1, rơi xuống thứ 10 với vỏn vẹn 6 điểm. CLB Đà Nẵng có cùng số điểm nhưng xếp ngay trên đối thủ nhờ chỉ số phụ.

CLB Thể Công Viettel cũng chưa thoát khỏi chuỗi trận sa sút. Trận hòa CLB Bắc Ninh 2-2 khiến đội bóng áo lính trải qua 4 vòng liên tiếp không thắng, đứng thứ 12 với 4 điểm.

CLB Hoàng Anh Gia Lai xếp áp chót với 3 điểm, trong khi CLB Đồng Nai chôn chân dưới đáy bảng với 1 điểm và chưa ghi được bàn nào.

Bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Ảnh: Như Yên.