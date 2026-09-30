Bất ngờ, cứ 3 xe mới ra mắt khách Việt lại có 1 xe từ Trung Quốc

Tính đến tháng 9/2026, trong số gần 40 mẫu ô tô mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, các hãng xe Trung Quốc chiếm số lượng áp đảo.

Không chỉ gia tăng mạnh mẽ về số lượng, Trung Quốc hiện đứng thứ ba về sản lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam (đạt 44.351 xe sau 8 tháng), nhưng lại đứng vị trí số một về tổng giá trị kim ngạch với hơn 1,568 tỷ USD nhờ đóng góp lớn từ nhóm xe thương mại và chiến lược đa dạng hóa dải sản phẩm du lịch.