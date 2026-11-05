Bất ngờ có sọc đen trên móng tay có phải dấu hiệu ung thư?

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết không phải tất cả các loại kẻ sọc xuất hiện trên móng đều là dấu hiệu ung thư.

Theo bác sĩ Quang, sọc đen móng tay, móng chân có thể xuất hiện từ khi nhỏ, do bẩm sinh; có thể do hậu quả của vết bầm dập, xuất huyết dưới móng; dùng thuốc cũng có thể gây nên tình trạng sọc trên móng.

Ngoài ra, mụn cóc dưới móng tay, nấm móng, bệnh vảy nến móng (một rối loạn tự miễn dịch) cũng có thể gây nên tình trạng này. Sọc đen trên móng cũng có thể do viêm quanh móng mạn tính, viêm da, u hạt nhiễm khuẩn, bệnh addison (suy tuyến thượng thận do bệnh tự miễn, ung thư, nhiễm trùng hoặc khối u tuyến yên). Một số người khi hóa trị, xạ trị cũng có xuất hiện sọc này trên móng.

Phát hiện sọc đen móng tay, móng chân khi nào nên đi khám?

Bác sĩ Quang đồng thời là Phó trưởng nhóm ung thư tế bào hắc tố (một loại ung thư da ác tính) của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ông cho biết thực tế tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân phát hiện ung thư da chỉ từ dấu hiệu vết sọc trên ngón tay, ngón chân.

Ngón tay cái của bệnh nhân phát hiện ung thư da từ vết sọc đen trên móng. Ảnh: BVCC

Một bệnh nhân nam 36 tuổi cách đây 3 năm có vệt màu đen chạy dọc móng chân phải. Ban đầu, tổn thương nhỏ, không đau, không ngứa, không ảnh hưởng sinh hoạt nên anh cho rằng chỉ là vết bầm hoặc thay đổi sắc tố bình thường.

Tuy nhiên, vệt đen tăng dần kích thước, màu sắc đậm hơn, lan rộng ra cả phần da ngón, gây biến dạng móng. Do chủ quan, bệnh nhân không đi khám sớm. Khi đến bệnh viện, tổn thương đã tiến triển rõ rệt. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư tế bào hắc tố dưới móng.

Khác với vết bầm thông thường (sẽ di chuyển dần theo sự mọc dài của móng), ung thư tế bào hắc tố không tự biến mất và thường lan rộng dần. Vì thế các bác sĩ khuyến cáo người dân không bỏ qua bất kỳ vệt đen bất thường nào ở móng tay hoặc móng chân.

Nếu vệt sắc tố nâu/đen tồn tại kéo dài trên 4-6 tuần, tăng kích thước hoặc không rõ nguyên nhân, sọc đen rộng trên 3mm, màu sắc thay đổi nhanh, bờ không đều, chỉ xuất hiện ở một ngón (thường là ngón chân cái và ngón tay cái), hoặc lan ra vùng da quanh móng, hãy đi khám chuyên khoa sớm.

Ung thư tế bào hắc tố là loại ung thư da ác tính nhất, chiến khoảng 5% số bệnh nhân ung thư da, vì bệnh có khả năng di căn nhanh (nếu không được can thiệp sớm, tế bào ung thư hắc tố có thể di căn vào xương, não và các cơ quan nội tạng nhanh) và âm thầm không triệu chứng cơ năng.

Theo khuyến cáo của Mạng lưới Ung thư toàn diện Quốc gia Mỹ, tiên lượng ung thư tế bào hắc tố phụ thuộc chủ yếu vào độ dày khối u tại thời điểm chẩn đoán. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật có thể điều trị triệt căn, tiên lượng tốt. Song nếu phát hiện muộn, nguy cơ di căn hạch và di căn xa tăng cao, điều trị phức tạp và kéo dài, nguy cơ tử vong cao.