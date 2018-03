Bất ngờ bị tông trúng, người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải

Người phụ nữ đang đi xe máy trên đường bất ngờ bị xe tải tông trúng khiến cả người cùng phương tiện té xuống đường, bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Theo Công an quận Bình Tân (TP.HCM), khoảng 11h ngày 30.3, bà Nguyễn Thị Mẫu Đơn (66 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy mang BKS: 54N2-4183 trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khi đến khu vực hầm chui Tân Tạo, đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thì bị xe tải nặng 8 tấn do tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển mang BKS: 67C-018.06 chạy cùng chiều, rẽ phải vào đường song hành với quốc lộ 1 để vào Khu công nghiệp Tân Tạo, tông trúng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Tai nạn khiến bà Đơn cùng phương tiện ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tài xế dừng xe và đến trình báo công an.

Hiện trường thi thể nạn nhân nằm chắn giữa đường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực khó khăn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ viêc.

Chí Tâm